V Česku pribudlo 8010 nakazených, o 450 menej ako pred týždňom

Praha 30. januára (TASR) - V Českej republike pribudlo v piatok 8010 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, čo je o takmer 450 menej než pred týždňom. Vyplýva to z údajov zverejnených v sobotu ráno na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva ČR.



Súhrnný index rizika podľa českého protiepidemického systému PES klesol na 68 bodov z revidovaných 70 bodov z predošlých dvoch dní, čo zodpovedá štvrtému stupňu pohotovosti. V krajine však od soboty platia opatrenia, ktoré sú ešte prísnejšie než v piatom stupni. ČR okrem iného od polnoci uzavrela hranice pre takmer všetkých pre cudzincov.



Reprodukčné číslo vírusu kleslo z 0,99 na 0,98, uviedol spravodajský server Novinky.cz.



Česko aktuálne eviduje 104.099 aktívnych prípadov nákazy. V nemocniciach je hospitalizovaných 5812 osôb, stav 947 pacientov je vážny.



Od začiatku pandémie v krajine potvrdili 980.714 prípadov infekcie a 16.211 súvisiacich úmrtí. Z ochorenia COVID-19 sa vyliečilo 860.404 osôb. Zdravotníci v Česku aplikovali doteraz 264.433 dávok vakcíny proti COVID-19.



Česká vláda rozhodla vo štvrtok o sprísnení epidemiologických obmedzení napriek tomu, že index PES sa už vyše dva týždne pohybuje na úrovni štvrtého stupňa pohotovosti. Odôvodnila to tým, že situácia by sa mohla začať zhoršovať v čase, keď sú nemocnice blízko hranice svojich kapacít. Opatrenia platné od soboty zahŕňajú zastavenie vlekov či zákaz služobných ciest s rodinnými príslušníkmi.



V piatok večer vláda oznámila, že od polnoci tiež uzavrú české hranice pre cudzincov, ktorí budú môcť na územie krajiny vstupovať len v nevyhnutných prípadoch. Výnimkou sú napríklad cesty za prácou, vzdelaním, na úrady alebo k lekárovi. Zákaz sa tiež netýka svadieb a pohrebov. Obmedzenie bude platiť najmenej do 14. februára.