V Česku pribudlo 8032 nakazených koronavírusom

Praha 5. februára (TASR) - V Česku pribudlo vo štvrtok 8032 nakazených novým koronavírusom, čo je o 33 prípadov viac než pred týždňom. Vyplýva to z údajov, ktoré v piatok zverejnilo ministerstvo zdravotníctva ČR, informoval server Novinky.cz.



Protiepidemický index PES zostáva už druhý deň na hodnote 71 bodov, čo zodpovedá štvrtému stupňu pohotovosti. V ČR však napriek tomu už dlhšie platia pandemické obmedzenia zodpovedajúce piatemu stupňu. Mierny nárast (z 1,028 na 1,033) zaznamenalo reprodukčné číslo ukazujúce, koľko ľudí môže infikovať jeden nakazený.



Aktívnych prípadov je 95.196. V nemocniciach je 5753 pacientov s ochorením COVID-19, z toho je 995 vo vážnom stave. Pribudlo i najmenej 65 úmrtí súvisiacich s ochorením COVID-19, čím sa ich celkový počet zvýšil na 16.976. Uzdravilo sa ďalších 541 osôb, čím počet vyliečených pacientov stúpol na 909.305. Koronavírusom SARS-CoV-2 sa od začiatku pandémie preukázateľne nakazilo už viac ako milión obyvateľov Českej republiky (1.021.477).



V ČR v stredu podali vakcínu ďalším 15.095 ľuďom, celkový počet zaočkovaných sa tak zvýšil na 327.759.



Od piatka platia pre cestujúcich do ČR sprísnené pravidlá na hraniciach. V aktualizovanej cestovateľskej mape pribudla kategória vysoko rizikových krajín, medzi patria aj Slovensko, Británia, Španielsko, Portugalsko, pobaltské štáty, Slovinsko či Írsko a väčšina krajín mimo EÚ.



Ľudia budú musieť pred cestou z týchto krajín absolvovať test a následne ísť do povinnej päťdňovej karantény. Ukončenie karantény bude možné najskôr po piatom dni po vykonaní PCR testu. Ministerstvo zdravotníctva ČR najprv ohlásilo, že od 5. februára musia občania z menovaných rizikových štátov pred cestou do ČR podstúpiť PCR test, no nakoniec zaviedlo do 14. februára prechodné obdobie, počas ktorého je možné pricestovať i s antigénovým testom alebo sa nechať otestovať pri vstupe do krajiny, uvádza portál televízie ČT24.