V Česku pribudlo 8782 nakazených, index rizika mierne stúpol

Praha 13. februára (TASR) - Česká republika za posledných 24 hodín zaznamenala 8782 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Vyplýva to zo sobotňajších údajov tamojšieho ministerstva zdravotníctva.



Česko od začiatku pandémie zaznamenalo 1.082.849 prípadov nákazy koronavírusom a 18.058 úmrtí v spojitosti s ochorením COVID-19. Aktívnych prípadov je v krajine 101.084. V nemocniciach bolo v sobotu ráno 5761 pacientov.



Rizikové skóre protiepidemického systému (PES) po šiestich dňoch mierne stúplo zo 71 na 73 bodov, čo stále zodpovedá 4. stupňu. V ČR však napriek tomu už dlhšie platia pandemické obmedzenia na úrovni piateho stupňa.



Reprodukčné číslo mierne stúplo na 1,052. Táto hodnota vyjadruje predpokladaný počet osôb, ktoré jeden nakazený človek danou chorobou ďalej nakazí v populácii, kde sú všetci jedinci na toto ochorenie náchylní.



V ČR v súvislosti s koronavírusovou pandémiou vyhlásili núdzový stav, ktorý platí do nedele 14. februára. Poslanecká snemovňa vo štvrtok neschválila žiadosť vlády na jeho predĺženie do 16. marca.