V Česku pribudlo 9488 nových nakazených, obetí je už vyše 35.000

Praha 17. decembra (TASR) - V Česku už zomrelo celkovo vyše 35.000 ľudí, ktorí sa nakazili koronavírusom. Počet novonakazených prvýkrát od 8. novembra klesol pod 10.000, keď ich vo štvrtok bolo 9488. Posledných 1000 mŕtvych s ochorením COVID-19 pribudlo za desať dní, predtým to bolo o dva dni menej. ČR je podľa pomerného počtu úmrtí stále siedma najpostihnutejšia krajina na svete. Informácie priniesol v piatok ráno portál Novinky.cz.



Z webu ourworldindata.org vyplýva, že s 3256 úmrtiami na milión obyvateľov je Česko na siedmom mieste smutného rebríčka. Na prvej priečke sa nachádza Peru (6055 mŕtvych na milión obyvateľov).



Pred ČR sú aj Bulharsko (4340), Bosna a Hercegovina (4011), Maďarsko (3879), Čierna Hora (3768) a Severné Macedónsko (3734).



Nemecko napríklad hlási 1283 mŕtvych na milión obyvateľov, Rakúsko 1480, Poľsko 2389 a Slovensko 2880. Priemer v Európskej únii je 1964, informujú Novinky.cz.



V ČR je potvrdených 35.046 ľudí, ktorí zomreli s covidom. Na štvrtok zatiaľ pripadá 45 zosnulých s koronavírusom, ale nie je to konečný údaj. Okrem minulej soboty bolo zatiaľ v každom decembrovom dni obetí viac než 100 a 1. decembra 138.



Vo štvrtok pribudlo v ČR 9488 prípadov nákazy, čo je o 4751 menej než minulý štvrtok – a zároveň prvýkrát od 8. novembra je počet nových infikovaných nižší než 10.000.



Na 100.000 obyvateľov pripadá v Česku za posledných sedem dní 704 nakazených. Incidenčné číslo sa opäť znížilo vo všetkých krajoch.



V českých nemocniciach ležalo vo štvrtok s covidom 5431 pacientov, z nich 895 v ťažkom stave. Pri oboch údajoch je to najnižší počet od druhej polovice novembra. Ešte v pondelok bolo v nemocniciach 6330 infikovaných, z nich 1035 v ťažkom stave, píšu Novinky.cz.