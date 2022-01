V Česku pribudlo najviac nakazených od vypuknutia pandémie

Praha 19. januára (TASR) - Laboratória v Česku odhalili za uplynulých 24 hodín 28.469 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je najviac od vypuknutia pandémie. Výrazne stúplo incidenčné číslo, zatiaľ čo počet hospitalizovaných s covidom naďalej klesá, vyplýva údajov českého ministerstva zdravotníctva zverejnených v stredu ráno.



Podľa spravodajského servera iDNES.cz rezort zdravotníctva eviduje tiež 2028 prípadov opätovnej nákazy, ktoré však nie sú zahrnuté do vyššie spomenutej bilancie.



Sedemdňová incidencia, teda počet nakazených na 100.000 obyvateľov, stúpla na úroveň 950, čo je o 151 viac než v utorok. Najhoršia situácia je aj naďalej v hlavnom meste Praha, kde incidencia dosahuje 1819 nakazených za 100.000 obyvateľov.



V utorok potrebovalo nemocničnú starostlivosť 1635 pacientov, z nich 252 bolo vo vážnom stave – oba ukazovatele naďalej klesajú. Vlani na prelome novembra a decembra, keď denne pribúdalo viac ako 20.000 nakazených, bolo s covidom hospitalizovaných viac ako 7000 osôb.



V súvislosti s koronavírusom zomrelo v ČR počas utorka podľa predbežných údajov šesť ľudí. Počty úmrtí sa však nahlasujú často neskôr ako nakazení, a tak sa zvyknú dodatočne zvyšovať. V pondelok zomrelo s covidom 23 osôb, deň predtým 27. Celkový počet úmrtí od začiatku pandémie dosiahol 36.937.



Denné počty nových prípadov covidu môžu podľa predpovedí Ústavu zdravotníckych informácií a štatistiky (ÚZIS) koncom januára dosiahnuť v dôsledku vysoko nákazlivého variantu omikron až 50.000.



Riaditeľ ÚZIS Ladislav Dušek v utorok v rozhovore pre televíziu portálu Seznam uviedol, že testovacia infraštruktúra v ČR nemá dostatočné kapacity na to, aby odhalila reálny počet nakazených. "Do desiatich dní však budeme vedieť, či omikron zaplní nemocnice, alebo nie," povedal.