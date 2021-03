V Česku pribudlo takmer 14.000 nakazených

Praha 17. marca (TASR) - V Českej republike zaznamenali v utorok 13.934 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, čo je o 1415 menej než pred týždňom. Pribudlo aj najmenej 114 úmrtí Informoval o tom v stredu spravodajský portál iDNES.cz s odvolaním sa na údaje ministerstva zdravotníctva.



Index rizika českého protiepidemického systému (PES) zostáva na úrovni 71 bodov. Ako pripomína iDNES, pôvodne sa týmto indexom mali riadiť opatrenia proti šíreniu nákazy, no teraz už jeho hodnota nie je relevantná. Hlavným ukazovateľom je pre vládu naplnenosť nemocníc. Uvoľniť obmedzenia bude podľa nedávnych vyjadrení ministrov možné, až keď počet hospitalizovaných klesne zhruba na 3000.



Reprodukčné číslo vírusu, ktoré určuje, koľko osôb v priemere nakazí jeden infikovaný, sa za uplynulý deň mierne zvýšilo z hodnoty 0,94 na 0,97. Ak stúpne nad hodnotu jedna, znamená to, že epidémia sa zrýchľuje.



V ČR podľa ministerstva zdravotníctva od začiatku pandémie potvrdili 1.426.991 prípadov nákazy koronavírusom a 23.902 úmrtí v spojitosti s ochorením COVID-19. Hospitalizovaných je aktuálne 9006 ľudí, stav 2016 z nich je vážny.



V Česku bolo celkovo podaných 1.168.025 dávok vakcín proti novému koronavírusu. Obe dávky dostalo 318.671 ľudí. V utorok podali 43.670 dávok vakcíny.



Vláda ČR v dôsledku enormnej záťaže nemocníc nechystá pred Veľkou nocou zásadné uvoľnenie doteraz najprísnejších protipandemických opatrení, ktoré platia od začiatku marca. Naopak plánuje požiadať poslancov o predĺženie núdzového stavu, ktorý platí do 28. marca, pripomína iDNES.