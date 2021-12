V Česku pribudlo takmer 8600 prípadov nákazy

Praha 21. decembra (TASR) - V Česku pribudlo za pondelok 8586 prípadov nákazy koronavírusom. Ide o najmenší prírastok za bežný pracovný deň od 4. novembra. Počet nových prípadov je zároveň aj o približne 3300 nižší než pred týždňom. Vyplýva to z údajov českého ministerstva zdravotníctva, o ktorých v utorok informoval spravodajský server iDNES.cz.



V českých nemocniciach je s covidom aktuálne hospitalizovaných 4801 pacientov, čo je zhruba o 1500 menej než pred týždňom. Reprodukčné číslo, ktoré ukazuje mieru šírenia koronavírusu, sa oproti predošlému dňu nezmenilo a zostalo na hodnote 0,81.



Denné prírastky nakazených klesajú v medzitýždňovom porovnaní už takmer tri týždne. Za uplynulý týždeň ubudol aj počet hospitalizovaných; v nemocniciach bolo po tomto víkende 4801 pacientov s koronavírusom, zatiaľ čo minulý pondelok bolo hospitalizovaných vyše 6300 ľudí.



Vytrvalo klesá aj tzv. incidencia vírusu, pričom za posledných sedem dní pripadá na 100.000 obyvateľov 608 prípadov covidu. Predošlý deň to bolo 639.



Znižuje sa aj počet pribúdajúcich úmrtí. Kým do polovice decembra zomieralo v ČR s covidom denne viac než 100 ľudí, vposledných dňoch sa počty týchto úmrtí pohybujú v desiatkach za deň.



Od začiatku pandémie potvrdili v ČR zhruba 2,4 milióna prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, pričom 35.401 z nich zomrelo. Znižovať riziko úmrtia či ťažkého priebehu nákazy má očkovanie, píše iDNES.cz. Dodáva, že plne zaočkovaných je už vyše 6,6 milióna obyvateľov ČR.