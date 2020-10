V Česku pribudlo v stredu rekordných takmer 15.000 prípadov nákazy

Praha 22. októbra (TASR) - V Českej republike pribudlo v stredu rekordných 14.968 prípadov nákazy novým koronavírusom. Vyplýva to z údajov zverejnených v štvrtok po polnoci na webovej stránke českého ministerstva zdravotníctva.



Celkový počet potvrdených prípadov nákazy od začiatku pandémie sa tak zvýšil na 208.915, z toho 124.040 je aktívnych. Na súvisiace komplikácie zomrelo v krajine už 1739 pacientov, 83.136 sa vyliečilo. V nemocniciach sa aktuálne lieči vyše 4400 pacientov.



Český premiér Andrej Babiš už v stredu podvečer avizoval, že celkový denný prírastok bude zrejme až okolo 15.000 prípadov. Apeloval preto na občanov, aby dodržiavali novozavedené reštrikcie.



Rekordný prírastok nakazených zaznamenalo Česko aj v utorok, keď bolo potvrdených 11.984 nových prípadov.



Česká vláda z dôvodu zhoršujúcej sa pandemickej situácie pristúpila v stredu k ďalším opatreniam. Od štvrtka od 06.00 h budú uzavreté maloobchodné prevádzky, výnimky budú mať len predajne základného sortimentu. Veľkoobchod bude fungovať bez obmedzení.



Vláda od štvrtka nariadila aj obmedzenie pohybu a kontaktov s výnimkou ciest do práce a na nákupy. Pohyb v prírode bude možný v skupinách do dvoch osôb.