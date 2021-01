Česko zaznamenalo 6220 nových prípadov nákazy koronavírusom

Praha 4. januára (TASR) - Česko zaznamenalo počas nedele 6220 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Pozitívne výsledky malo vyše 40 percent testovaných.



Rizikový index českého protiepidemického systému PES, od ktorého závisí úroveň opatrení, klesol z hodnoty 90 na 85. To však stále zodpovedá najvyššiemu piatemu stupňu pohotovosti, ktorý znamená kritický stav. Vyplýva to z údajov zverejnených na oficiálnej webstránke českého ministerstva zdravotníctva.



V súvislosti s ochorením COVID-19, ktorú nový koronavírus spôsobuje, zomrelo v nedeľu podľa predbežných údajov 59 ľudí. Toto číslo však nemusí byť konečné, keďže ide o údaj, ktorý sa dopĺňa spätne, a to aj v priebehu niekoľkých dní.



Počas soboty 2. januára zomrelo 112 osôb a od 23. decembra neklesol denný počet obetí ani raz pod 100, pripomína spravodajský server Novinky.cz. Pandémia si v ČR doposiaľ vyžiadala 12.070 obetí.



V súčasnosti je v súvislosti s koronavírusom hospitalizovaných 5777 ľudí, z toho 877 je vo vážnom stave. Z ochorenia COVID-19 sa doposiaľ vyliečilo 615.083 ľudí, pričom v krajine je momentálne 119.561 aktívnych prípadov nákazy.