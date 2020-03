V Česku pribudlo za jeden deň 373 prípadov nákazy koronavírusom

Praha 28. marca (TASR) - V Českej republike bolo v sobotu ráno potvrdených celkovo 2422 prípadov nákazy novým druhom koronavírusu. V piatok ich pribudlo 373, čo je dosiaľ najväčší počet za jeden deň. Vyplýva to z údajov českého ministerstva zdravotníctva, ktoré prevzal spravodajský server Novinky.cz.



Nárast nových prípadov podľa správy súvisí aj s tým, že rýchlo rastie počet testovaných. Počas piatku vykonali zdravotníci celkovo 5247 testov. Naďalej platí, že ochoreniu COVID-19 v Česku podľahlo deväť ľudí a 11 sa uzdravilo.



Z Prahy medzitým prišla aj správa o tom, že český prezident Miloš Zeman odmietol vyhlásiť amnestiu, ktorú navrhoval advokát Petr Toman pre odsúdených na menej ako jeden rok s odôvodnením, že by to zmiernilo problémy rodín, ktorých člen je vo väzení pre menej závažné obvinenia.



Zemanov hovorca Jiří Ovčáček informoval, že prezident podnet Tomanovej kancelárie odmietol, "pretože je na rozdiel od svojich dvoch predchodcov zásadným odporcom amnestie". "Okrem toho považuje tento podnet za škodlivý vzhľadom na súčasnú epidemiologickú a ekonomickú situáciu," napísal Ovčáček na sociálnej sieti.