V Česku pribudlo za sobotu 8713 nakazených a ďalších 33 úmrtí

Praha 18. októbra (TASR) - V Česku pribudlo za sobotu 8713 nakazených a 33 úmrtí na nový druh koronavírusu. Ide o rekordný prírastok v počte infikovaných, ktorý bol zaznamenaný počas víkendu, keď sa zvyčajne otestuje menej ľudí. Informoval o tom portál Novinky.cz s odvolaním sa na údaje českého ministerstva zdravotníctva.



Český minister zdravotníctva Roman Prymula uviedol, že vplyv zavedených opatrení na stúpajúcu tendenciu v počte nakazených sa neprejaví skôr než o dva týždne. V polovici týždňa presiahol denný prírastok nakazených v ČR po prvý raz hranicu 9000 a v piatok ich pribudlo dokonca viac ako 11.000.



Od začiatku pandémie sa v ČR novým koronavírusom nakazilo 168.827 ľudí, z ktorých 1352 nákaze podľahlo. Polovica z obetí zomrela pritom v priebehu októbra. Z ochorenia COVID-19 sa v ČR dosiaľ vyliečilo 68.945 osôb. Momentálne je v Česku nakazených 98.530 ľudí, z toho 3415 je hospitalizovaných. Od konca septembra sa pritom počet pacientov v nemocniciach strojnásobil a trojnásobne vyšší je i počet osôb hospitalizovaných vo vážnom stave.



Z dôvodu nepriaznivého vývoja epidémie platia v celom Česku od stredy sprísnené epidemiologické opatrenia. Všetky školy od základných po vysoké prešli na dištančnú výučbu, výnimku majú triedy pre deti so špeciálnymi potrebami. Uzavreté sú reštaurácie, bary a kluby. Zhromažďovať sa ľudia môžu maximálne po šiestich. Väčšina opatrení platí do 3. novembra, teda do konca núdzového stavu. Školy majú byť zatiaľ zatvorené do 1. novembra.