V Česku pribudlo za stredu 13.657 nakazených

Praha 25. februára (TASR) - V Česku pribudlo za stredu 13.657 potvrdených prípadov nákazy koronavírusom. Je to menej než v utorok, keď ich bolo 15.815, ale takmer o 3000 viac než minulú stredu, vtedy ich zaznamenali 10.699. Podľa neúplných údajov zomrelo aj ďalších 67 ľudí, celkovo je obetí už 19.835.



Od 21. decembra v Česku nikdy neklesol počet úmrtí za deň pod 100. Vo štvrtok ráno o tom informoval spravodajský portál Novinky.cz.



Aktuálne je s ochorením COVID-19 v ČR hospitalizovaných 6967 ľudí, z nich 1432 je na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS), čo je o desať menej než v predchádzajúci deň.



V stredu urobili 48.016 antigénových testov a 36.842 PCR testov, z nich bolo pozitívnych 38,3 percenta.



V Česku dosiaľ podali 600.429 dávok vakcín proti koronavírusu.



Index rizika Protiepidemického systému PES je už druhý deň na hodnote 75 bodov, teda tesne pod hranicou piateho, najvyššieho stupňa.



Vláda Andreja Babiša chce sprísniť protipandemické opatrenia v krajine a zabrániť ďalšiemu masívnemu šíreniu nákazy. V stredu sa ani po celodennom rokovaní nedokázala zhodnúť na podobe sprísňovania, preto bude rokovať znovu vo štvrtok.



Podľa zdroja Noviniek oboznámeného s rokovaniami vláda uvažuje nad úplným zatvorením škôl aj pre prvé a druhé ročníky, nad obmedzením ubytovania a pohybu ľudí medzi krajmi. Občania by mali mať povinnosť pohybovať sa len v kraji, v ktorom majú bydlisko.



Kabinet sa počas stredy dohodol len na dvoch čiastkových krokoch: bude preplácať zamestnávateľom štyri antigénové testy na zamestnanca v mesiaci a zakáže cestovanie do krajín, kde sa šíri juhoafrická mutácia koronavírusu. Ide konkrétne o Botswanu, Brazíliu, Eswatini (Svazijsko), Juhoafrickú republiku (JAR), Keňu, Lesotho, Malawi, Mozambik, Tanzániu (vrátane ostrovov Zanzibar a Pemba), Zambiu a Zimbabwe, uviedol tlačový odbor českej vlády.