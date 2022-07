Nakazených covidom v Česku pribúda; ministerstvo apeluje na opatrnosť

Praha 8. júla (TASR) - V Česku laboratóriá za štvrtok potvrdili 1549 prípadov ochorenia COVID-19, čo predstavuje najvyšší prírastok od 3. mája a zároveň je to približne o tretinu viac než pred týždňom. V nemocniciach je s covidom hospitalizovaných 262 osôb, z toho 13 je vo vážnom stave. TASR o tom informuje na základe správy servera Novinky.cz



Za štvrtok laboratóriá vyšetrili 4111 vzoriek z PCR testov a 3285 vzoriek z antigénových testov. Priemerná týždenná incidencia na 100.000 obyvateľov dosahuje 51 prípadov. V rámci regiónov je najvyššia v Prahe, a to 114 prípadov na 100.000 obyvateľov.



Podľa dát českého Štátneho zdravotného ústavu (SZÚ) prevažujú v populácii mutácie subvariantu omikron BA.4 a BA.5, ktoré sú výrazne nákazlivejšie. Nespôsobujú závažnejší priebeh covidu, ale sú schopné obísť imunitu získanú jeho prekonaním.



Ministerstvo zdravotníctva ČR zatiaľ nepripravuje opatrenia, no apeluje na zodpovednosť občanov. Rizikovým pacientom, teda dôchodcom a ľuďom s chronickými zdravotnými ťažkosťami, odporúča, aby sa dali preočkovať. Ukončené očkovanie má viac ako 6,8 milióna Čechov.