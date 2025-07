V Česku ročne pribudne 2500 ľudí s rakovinou pankreasu

Praha 30. júla (TASR) - V Česku ročne pribudne približne 2500 prípadov rakoviny pankreasu a ochoreniu podľahne viac než 80 percent z nich. V európskych, ale aj svetových rebríčkoch sa ČR podľa chirurga Martina Oliveriusa z Fakultnej nemocnice Královské Vinohrady v Prahe umiestňuje na popredných priečkach výskytu, ale aj úmrtia na túto chorobu. Napriek tomu sa v spoločnosti o nej veľa nehovorí. Upozorniť na toto ochorenie sa preto rozhodol český prezidentský pár, ktorý o téme v stredu na Pražskom hrade rokoval s poprednými českými odborníkmi. Dohodli sa, že budú spolupracovať na osvete, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Podľa gastroenterológa Miroslava Zavorala z Ústrednej vojenskej nemocnice v Prahe je rakovina pankreasu veľkým problémom nielen českého, ale celosvetového zdravotníctva. „Je to vážna choroba, ktorá nemá dobrú prognózu a má pomerne nízku mieru prežitia. Avšak sú situácie, keď už teraz môžeme tieto neblahé parametre vylepšiť,“ povedal. Jednou z ciest je podľa neho práve osveta, aby ľudia poznali riziká, príznaky a možnosti liečby a tí, ktorí už diagnózu majú, sa včas dostali na adekvátne vyšetrenia.



Oliverius zdôraznil, že počet ľudí, ktorým lekári diagnostikujú rakovinu pankreasu, každoročne narastá. „Incidencia, to znamená počet nových prípadov, ktoré sú v ČR, je zhruba 2500... Je to zhubný nádor, ktorý celosvetovo dramaticky narastá. Bohužiaľ, Česká republika zaujíma jedno z čelných miest ako vo svete, tak v Európe,“ povedal chirurg. Na otázku spravodajkyne TASR, čím je to spôsobené, odpovedal, že je za tým životný štýl Čechov. „Fajčenie, pitie alkoholu, obezita a nedostatok pohybu nie sú veci, ktoré pomáhajú zdravému životnému štýlu a, bohužiaľ, majú vplyv aj na všetky zhubné ochorenia, rakovinu pankreasu nevynímajúc,“ podotkol Oliverius.



Osvetu na úrovni Pražského hradu iniciovala manželka českého prezidenta Eva Pavlová, pretože o ochorení sa vie v spoločnosti málo. „S rakovinou sme sa stretli a stretávame v rodine, ja som si tiež prešla istým ochorením a aj naši priatelia zomierajú na rôzne formy nádorov. Informovanosť je skutočne veľmi malá. Prišlo mi dôležité, aby boli ľudia zoznámení s tým, aké sú ich možnosti,“ povedala po schôdzke novinárom Pavlová. Cieľom je, aby sa znížilo riziko úmrtia.



Spolupráca tímu lekárov s prezidentským párom bude cieliť na to, aby sa k čo najviac ľuďom dostali informácie o rizikách a tiež o tom, čo robiť. Konkrétnu akciu plánujú napríklad na Svetový deň karcinómu pankreasu, ktorý tento rok pripadá na 20. november. Zavoral považuje mediálnu kampaň za veľmi dôležitú. "Tým, že je to hrozivo vyznievajúca diagnóza, málo sa o nej hovorí. Ľudia o tom nechcú hovoriť, nechcú o tom ani počuť, a to je často chyba,“ zdôraznil.



Vo svete zatiaľ neexistuje žiadny schválený neinvazívny spôsob včasnej detekcie. Českí vedci však vyvinuli neinvazívny test založený na analýze lipidov v krvnej plazme, ktorý by potenciálne mohol odhaliť rakovinu pankreasu v ranom štádiu. Aktuálne je vo fáze klinického overovania.