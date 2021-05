V Česku sa pravdepodobne šíri indický variant koronavírusu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Praha 27. mája (TASR) - Denné prírastky v počte nakazených koronavírusom klesajú v Česku na čísla porovnateľné s vlaňajším septembrom, ale hygienici sú ešte opatrní. Núti ich k tomu situácia v okrese Česká Lípa a v mestách Šumperk a Český Krumlov, kde sa veľmi pravdepodobne šíria nové, agresívnejšie varianty koronavírusu vrátane indického. Informoval o tom vo štvrtok portál Novinky.cz.Na týchto miestach pribudlo za posledný týždeň okolo 100 infikovaných na 100.000 obyvateľov, kým v celorepublikovom priemere je to 37.Podľa podozrenia odborníkov sa v obci Polevsko v okrese Česká Lípa v Libereckom kraji rozšíril indický variant koronavírusu. Ten sa mohutne šíri aj v preočkovanej Británii a niektoré štáty vrátane susedného Rakúska pre obavy zo zavlečenie tohto variantu zakázali priame lety a návštevy turistov z Británie.Jasnú odpoveď dá české Národné referenčné laboratórium (NRL), ktoré sekvenuje vzorky, približne o sedem až desať dní. Jeho úlohou je nachádzať úplne nové varianty a upozorňovať na ne pracoviská v prvej línii.Krajská nemocnica Liberec urobila predtým diskriminačné PCR testy, teda vyšetrenie, ktoré ukáže, či ide o prevládajúci britský variant alebo či je diagnostikovaná iná známa mutácia. Zo 66 pozitívnych vzoriek sa zatiaľ pri 25 vzorkách ukázalo, že nejde o britský variant. Preto materiál zaslali do spomínaného Národného referenčného centra.Vzhľadom na to, že koronavírus sa bleskovo rozšíril po návrate niektorých nakazených ľudí z dovolenky v Egypte, je podozrenie aj na juhoafrický variant. V rovnako zlej situácii je Šumperk a po ňom nasleduje Český Krumlov, píšu Novinky.cz.