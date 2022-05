V Česku sa objavil prípad záškrtu, naposledy ho evidovali v roku 1995

Praha 12. mája (TASR) - V Českej republike zaznamenali u jednej pacientky raritnú formu záškrtu. Zdrojom infekcie bolo pravdepodobne domáce zviera, uviedol vo štvrtok český Štátny zdravotný ústav, informuje spravodajský server Novinky.cz.



Toto bakteriálne ochorenie sa v ČR naposledy objavilo v roku 1995 a posledné dve úmrtia na záškrt boli evidované ešte v Československu v roku 1969.



"K nákaze došlo u imunosuprimovanej pacientky s iným chronickým ochorením. Je však na mieste upokojiť verejnosť, pretože ide skutočne o ojedinelý prípad," informovala riaditeľka ústavu Barbora Macková. Ako spresnila, nákaza podľa nej nesúvisí s cestou pacientky do zahraničia ani s kontaktom s cudzincom.



Lekárka Kateřina Fabiánová pre Novinky.cz vysvetlila, že výskyt záškrtu v Česku obmedzilo povinné očkovanie, ktoré sa začalo v roku 1946. Riziko nákazy sa podľa nej v zásade zvyšuje s vekom, úbytkom ochranných protilátok po očkovaní a väčšinou súvisí s kontaktom s neočkovanými osobami alebo s cestovaním do zahraničia.



Záškrt môže mať rozličné klinické formy a pri včasnej diagnostike je ho možné účinne liečiť podaním antibiotík. Najčastejšie sa choroba začína horúčkou, slabosťou a bolesťami v krku, neskôr sa na sliznici objavujú bieložlté napadnuté miesta. V prípade, že pacient nedostáva liečbu, toxín sa dostáva do krvi, poškodzuje bunky srdca, ľadvín a tiež niektoré nervové vlákna.