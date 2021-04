V Česku sa objavili nové kombinácie mutácií

Praha 30. apríla (TASR) - Český minister zdravotníctva Petr Arenberger napriek klesaniu počtov nakazených a hospitalizovaných v ČR v piatok varoval pred rýchlym uvoľňovaním obmedzení proti koronavírusu. Zo zahraničia sa do krajiny dostávajú nové mutácie a dokonca aj kombinácie rôznych mutácií. Informoval o tom portál TN.cz televízie Nova.



Minister varoval pred rýchlym rušením opatrení na pravidelnej tlačovej konferencii. "Musíme si uvedomiť, že sme, zatiaľ pod našťastie ľahkým, tlakom niektorých mutácií," povedal.



"Teraz konkrétne máme ďalšieho cestujúceho z Indie, ktorý sa k nám dostal a je pozitívny a zrejme má indickú mutáciu," uviedol Arenberger. Malo by ísť o minimálne tretí prípad. Prvý objavili hygienici v meste Hradec Králové, kam nákazu zrejme priviezla študentka z Indie. Vo štvrtok zistili indickú mutáciu u muža v Prahe, ktorý pochádza z Indie. Mal horúčku a bolesti svalov, iné zdravotné problémy sa uňho nepotvrdili.



Podľa Arenbergera sa do Česka dostávajú aj kombinácie rôznych mutácií. Z francúzskeho mesta Marseille tam prenikla v jednom prípade kombinácia nigérijskej a britskej mutácie. A v Ostrove zistili zo Švajčiarska dovezenú "ďalšiu lahôdku" - kombináciu britskej a floridskej mutácie, ako vyhlásil minister.



Práve preto musí byť vláda pri uvoľňovaní opatrná. "Prostredie okolo nás stále nie je úplne bezpečné," zdôraznil podľa TN.cz Arenberger.



Mutácie naháňajú odborníkom strach predovšetkým preto, že sa presne nevie, nakoľko účinné sú proti nim existujúce očkovacie látky. Najviac obáv vyvoláva tzv. indická mutácia. Situácia v Indii sa vymkla spod kontroly, nemocnice nezvládajú množstvo pacientov a krajine preto posiela pomoc mnoho štátov, aj Európska únia či USA.