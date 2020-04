V Česku sa od konca apríla začnú konať bohoslužby

Praha 17. apríla (TASR) - Česko umožní s platnosťou od 27. apríla opätovné konanie bohoslužieb. Z počiatku sa na nich bude môcť zúčastniť najviac 15 osôb, pričom od 8. júna by mali už prebiehať bez obmedzení. V rozhovore pre rozhlasovú stanicu Rádio Z to v piatok uviedol český premiér Andrej Babiš, ktorý sa nedávno priznal, že na bohoslužby jeho kabinet zabudol. Informoval o tom český spravodajský portál iDNES.cz.



Úplnému zrušeniu obmedzení by malo predchádzať ich postupné uvoľňovanie, pričom od 11. mája by sa povolený počet účastníkov na bohoslužbách mal zvýšiť na 30 a od 25. mája na 50. Návrh premiér podľa svojich slov už prerokoval s kardinálom Dominikom Dukom a rokovať by o ňom teraz mala vláda.



Babišov kabinet ešte v utorok predstavil harmonogram postupného uvoľňovania zákazov a obmedzení služieb a aktivít, ktoré boli zavedené v snahe zabrániť šíreniu nového typu koronavírusu. Premiér sa však v stredu priznal, že na veriacich vláda zabudla a otázku obnovenia bohoslužieb neprerokovala.



Šéf ústredného krízového výboru a minister vnútra Jan Hamáček následne vo štvrtok veriacich ubezpečil, že plán na obnovenie bohoslužieb prednesie vláde ako podnet.



Ekumenická rada cirkví a Česká biskupská konferencia sa tento týždeň obrátili na premiéra, predstaviteľov vlády a krízový štáb so žiadosťou, aby sa pri zachovaní preventívnych opatrení mohli znova začať konať bohoslužby.



Podľa aktuálnej bilancie ochoreniu COVID-19 v Česku podľahlo 170 ľudí. Za posledných 24 hodín pribudlo iba jedno úmrtie. Celkový počet infikovaných od začiatku vypuknutia pandémie je 6437, vyliečilo sa už 979 ľudí.