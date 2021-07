V Česku sa po dvoch dávkach vakcíny nakazilo len 0,06 % zaočkovaných

Praha 15. júla (TASR) - Po podaní druhej dávky vakcíny proti koronavírusu sa podľa českého ministra zdravotníctva Adama Vojtěcha nakazilo 4030 ľudí z 3,86 milióna zaočkovaných. Minister to povedal vo štvrtok po rokovaní s prezidentom Českej lekárskej komory Milanom Kubkom.



Po 14 dňoch od druhej dávky, keď sa už rozvinie úplná imunita, je to šesť stotín percenta očkovaných, čo je 1800 ľudí. Cez týždeň to uviedol Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky (ÚZIS), na ktorý sa odvolal portál Novinky.cz.



"Je jasné, že žiadna vakcína na svete nechráni stopercentne. Nemôžeme čakať, že sa vôbec nikto nenakazí," povedal minister.



Čísla však podľa neho jasne dokazujú, že očkovanie skutočne chráni pred ochorením COVID-19, a to predovšetkým pred vážnym priebehom. "Tí ľudia sa nedostanú do nemocníc, o čo nám aj ide," dodal Vojtěch.



Teraz sa v nemocniciach nachádza 25 ľudí, z nich osem je na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS), informoval minister. V nemocniciach končia väčšinou starší ľudia. Vo vekovej skupine 80+ je v Česku úplne zaočkovaných do 80 percent ľudí.



Minister tiež vyzval mladých, aby sa dali zaočkovať. Podľa neho ak sa nakazia, môžu koronavírus preniesť na človeka, ktorý je rizikový a preto sa nemôže dať zaočkovať. "Týchto ľudí musíme chrániť," zdôraznil.



Obyvateľov v ČR má presvedčiť aj list, ktorý budú na budúci týždeň posielať občanom zdravotné poisťovne. Ďakovný list zasa dostanú zaočkovaní ľudia.



Kolektívna imunita pri novom koronavírusovom variante delta vznikne až pri zaočkovaní približne 85 percent obyvateľstva, teraz ich je v Česku 45 percent.



Kubek prirovnal nezaočkovaných ľudí k čiernym pasažierom - podľa neho by radi využívali výhody kolektívnej imunity, ale nechcú k nej prispieť.



Počty nových infikovaných v posledných dňoch v ČR znovu stúpajú. Reprodukčné číslo, ktorá udáva, koľko ľudí nakazí jeden človek, je nad hodnotou jeden. Z toho vyplýva, že epidemiologická situácia v krajine sa zhoršuje, píšu Novinky.cz.