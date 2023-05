V Česku sa počas filipojakubskej noci rozhoreli tradičné ohne

Praha 1. mája (TASR) - Na celom území Česka sa v noci na pondelok rozhoria ohne; nastáva filipojakubská alebo Valpurgina noc. Vatry sa už počas popoludnia a podvečera rozhoreli na mnohých miestach Česka. TASR správu prevzala zo stanice ČT24.



Pôvodne malo vítanie jari pálením ohňov sociálny, náboženský, ale najmä ochranný význam. Zapálené vatry mali chrániť ľudí pred zlými silami a posvätiť úrodu. V súčasnosti je to predovšetkým zábava, hasiči však nabádajú na opatrnosť.



Každoročne ich totiž počas tejto "magickej" noci čakajú desiatky výjazdov. Najčastejšie preto, že ľudia nedodržia základné pravidlá bezpečnosti. Niektorí usporiadatelia musia "pálenie čarodejníc" vopred povinne nahlásiť do požiarnej databázy.



Vatra by predovšetkým nemala stáť vo vysokej a suchej tráve, aby sa oheň nemohol rozšíriť. Len vlani riešili výjazdné jednotky počas filipojakubskej noci 88 požiarov po celom Česku. Až 70 percent z nich podľa hasičov zrejme súviselo s čarodejnicami.



Pálenie čarodejníc či filipojakubská noc je ľudový zvyk spojený s pálením ohňov a vierou v čarodejnice, ktorý sa odohráva v noci z 30. apríla na 1. mája. Pod názvom Valpurgina noc je oslavovaný aj v nemecky hovoriacich krajinách a Škandinávii.