V Česku sa potvrdila vtáčia chrípka

Praha 13. septembra (TASR) - V Česku v okrese Beroun sa potvrdila vtáčia chrípka. Postihnutý chov bude nutné utratiť a v okolí troch kilometrov bude vyhlásené ochranné pásmo. V piatok to oznámil český minister poľnohospodárstva Marek Výborný, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Vyšetrenie dnes potvrdilo vtáčiu chrípku v obci Martinice pri Březnici v okrese Beroun. V chove sa nachádza 700 husí a 300 sliepok," spresnil minister. Chov je podľa neho už v izolácii, pripravuje sa jeho utratenie. "Pretože nemôžeme podľa veterinárnych pravidiel postupovať inak, plánujeme utratenie tohto chovu v pondelok. Štátna veterinárna správa v tejto chvíli objednáva všetko potrebné," dodal Výborný.



Ministerstvo je podľa neho pripravené vyplatiť chovateľom náhrady, ako to štandardne robieva. Štátna veterinárna správa vyhlási v okruhu troch kilometrov od obce Martinice ochranné pásmo a v okruhu desiatich kilometrov pásmo dozoru.



Pre aktuálnu situáciu, keď sú hasiči potrební najmä pri prípravách na možné povodne a riešenie následkov silných dažďov a vetra, a s prihliadnutím na to, že chov nie je až tak veľký, to podľa Výborného zvládnu pracovníci Štátnej veterinárnej správy a hasičov nebudú zaťažovať.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)