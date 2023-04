V Česku sa prihlásil muž,ktorý mal založiť požiar v Českom Švajčiarsku

Praha 28. apríla (TASR) — Českej polícii sa prihlásil muž, ktorý tvrdí, že vlani založil lesný požiar v Národnom parku České Švajčiarsko. Tento najrozsiahlejší požiar v novodobých dejinách Česka horel 20 dní a zasiahol plochu viac ako 1000 hektárov. V piatok to uviedla televízia CNN Prima News, informuje TASR.



"Vzhľadom na to, že prípravné trestné konanie nie je verejné, polícia sa k jeho priebehu nemôže vyjadriť. To platí aj vo veci vyšetrovania všeobecného ohrozenia pri vzniku lesného požiaru v obci Hřensko," povedal krajský hovorca českej polície Kamil Marek.



Podľa informácií CNN Prima NEWS sa spomínaný muž v lesoch Českého Švajčiarska pohyboval pomerne často. Na polícii sa údajne najskôr priznal k podpáleniu niekoľkých posedov v priebehu tohtoročných veľkonočných sviatkov.



Muž sa následne priznal i k tomu, že práve on založil požiar v rokline Malinový důl pri Hřensku. Motív jeho konania ani spôsob, ako požiar založil, zatiaľ nie sú známe. CNN Prima News dodáva, že práve Malinový důl ako ohnisko požiaru identifikovali vojenské satelity aj európske družice.



Požiar v Národnom parku České Švajčiarsko vypukol 24. júla. Zasahovalo približne 6000 hasičov a 400 kusov techniky vrátane hasičských lietadiel a vrtuľníkov. Táto katastrofa sa vyšetruje ako trestný čin všeobecného ohrozenia.