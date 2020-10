V Česku sa rozsvietia svetelné stĺpy na podporu kultúry počas pandémie

Praha 12. októbra (TASR) - Svetelné stĺpy symbolizujúce majáky českej kultúry sa rozsvietia v pondelok večer o 19.30 h naprieč Českom na miestach, kde sa pre obmedzenia spojené s pandémiou nového koronavírusu nebudú môcť uskutočniť koncerty, divadelné predstavenia, premietania filmov či vernisáže. Informoval o tom na svojej webovej stránke český Deník N.



Podujatia na podporou kultúry organizuje iniciatíva Kultúru nezastavíš. "Pripojte sa k iniciatíve #kulturunezastavíš a vyšlite spoločne s nami v pondelok do sveta jasný svetelný signál, že kultúra je tu stále s nami i počas lockdownu. Ukážme, kde všade za iných okolností zabávame svojich divákov," vyzval herec Rostislav Novák, ktorý so svojím súborom Cirk La Putyka vznik spomínanej iniciatívy podnietil. Jeho vyjadrenie na svojej internetovej stránke citovalo Divadlo J.K. Tyla v Plzni, ktoré sa do projektu takisto zapojilo.



Cieľom plánovanej akcie nie je podľa Novákových slov protestovať proti vládnym nariadeniam. Umelci chcú symbolicky poukázať na paralýzu kultúry, kultúrnych zariadení, kultúrneho priemyslu a všetkých jeho personálnych zložiek.



"Kultúra divákov nenechá stroskotať a vďaka ich podpore ani ona samotná nestroskotá," vyhlásil. "Budeme zase spolu! Zvládneme to! Bezpečne a s rešpektom k vládnym opatreniam," dodal.



Zapojenie do projektu podľa slov organizátorov prisľúbili okrem iných české Národné divadlo, Národné divadlo Brno, Klicperovo divadlo v Hradci Králové či Česká filharmónia.



Od pondelka je v Česku z dôvodu vysokého počtu ľudí nakazených koronavírusom na dva týždne pozastavené konanie akýchkoľvek kultúrnych podujatí.