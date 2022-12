V Česku sa šíri epidémia chrípky, chorých môže byť ešte viac

Praha 19. decembra (TASR) - Českom sa šíri vlna akútnych respiračných infekcií (ARI) vrátane chrípky a chorobnosť sa zvyšuje vo všetkých krajoch a vekových skupinách. Za posledný týždeň bolo chorých viac než 1300 ľudí na 100.000 obyvateľov, čo je nárast takmer o 34 percent. V pondelok to uviedlo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) ČR, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Na väčšine územia Českej republiky sa situácia na základe vývoja a ďalšieho nárastu chorobnosti môže vo všetkých vekových kategóriách hodnotiť ako epidémia akútnych respiračných infekcií vrátane chrípky," uviedlo MZ ČR. Výnimkou je Praha a Juhočeský kraj, kde je situácia hraničná.



Podľa Štátneho zdravotníckeho ústavu sa najviac šíria vírusy chrípky, SARS-CoV-2 a RSV. Ministerstvo predpokladá, že v budúcom týždni sa počty chorých budú zvyšovať. "Ľudia by sa mali, ak je to možné, vyhýbať väčším zhromaždeniam a najmä vo zvýšenej miere dodržiavať základné hygienické pravidlá ako napríklad kýchanie do vreckovky," upozornil Matyáš Fošum, riaditeľ odboru ochrany verejného zdravia MZ ČR.



Obmedziť by sa malo aj podávanie rúk, objímanie pri pozdrave či dotýkanie tváre neumytými rukami. "V prípade ochorenia alebo jeho príznakov odporúčame zostať doma a obmedziť kontakt s rizikovými skupinami ako sú seniori alebo osoby s chronickým ochorením na nevyhnutné minimum," doplnil Fošum. Pre posilnenie imunity je podľa neho vhodné konzumovať dostatok ovocia a zeleniny ako prirodzených zdrojov vitamínov.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)