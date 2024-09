V Česku sa začal druhý deň krajských a senátnych volieb

Praha 21. septembra (TASR) - Po celej Českej republike sa v sobotu o 8.00 h opäť otvorili volebné miestnosti a začal sa druhý deň krajských a senátnych volieb. TASR informuje podľa portálov Novinky.cz a ČT24.



Volebné miestnosti zavrú v sobotu o 14.00h. Následne sa začne sčítavanie hlasov a kompletné výsledky by mali byť známe v nedeľu večer. Víťazi v jednotlivých krajoch však môžu byť zrejmí už o niekoľko hodín skôr, píšu Novinky.cz.



Počas piatka sa volieb zúčastnila približne pätina voličov, čo je menej ako pred štyrmi rokmi. Vtedy sa účasť pohybovala medzi 20 a 30 percentami. Volebná účasť sa však v jednotlivých častiach krajiny výrazne líši.



Na niektorých miestach prišlo k volebným urnám približne 15 percent voličov, zatiaľ čo na iných to bola až tretina. Veľmi nízky záujem sprevádzal voľby v mnohých obciach na Jeseníkoch, ktoré boli zničené ničivou povodňou.



Voľby do krajských zastupiteľstiev a tretiny Senátu sa konajú v piatok a v sobotu. V krajských voľbách sa hlasuje všade okrem Prahy, o priazeň voličov sa v nich uchádza približne 8000 kandidátov. Senátne voľby sa konajú v 27 z celkových 81 obvodov naprieč republikou a kandiduje v nich 169 ľudí.