V Česku sa začalo druhé kolo senátnych volieb

Praha 9. októbra (TASR) - V Českej republike sa v piatok popoludní začalo druhé kolo volieb tretiny Senátu, hornej komory českého parlamentu. Hlasovanie prebieha od piatka 14.00 h do soboty 14.00 h v 26 obvodoch, v ktorých nikto nezískal už v prvom kole nadpolovičnú väčšinu hlasov. To sa podarilo len jedinému kandidátovi.



Väčšinu v hornej komore českého parlamentu si aj po týchto voľbách udrží opozícia. Hlasovanie však okrem iného ukáže, aká početná bude a či bude mať najsilnejší klub v Senáte strana ODS alebo Starostovia. Výsledky značne ovplyvní aj volebná účasť, ktorá býva v druhom kole tradične nižšia, analyzuje portál Novinky.cz.



ODS aj Starostovia budú mať bez ohľadu na výsledok druhého kola zhodne najmenej 16 senátorov. Do druhého kola obom týmto stranám postúpilo zhodne desať kandidátov.



Treťou najsilnejšou frakciou v 81-člennom Senáte zrejme aj po voľbách zostane strana KDU-ČSL. Tá ma teraz šancu získať sedem senátorov. Hnutie ANO by k svojim piatim senátorom, ktoré mu bez ohľadu na hlasovanie ostanú, mohlo prirátať ďalších nanajvýš osem senátorských postov.



Druhé kolo hlasovania tiež ukáže, či si strana ČSSD v Senáte udrží aspoň vlastný senátorský klub, na ktorý je potrebných päť kresiel. ČSSD má aktuálne v Senáte isté tri kreslá a o tri ďalšie sa uchádza v druhom kole.



Ako prví mali možnosť aj v druhom kole, rovnako ako v prvom, hlasovať voliči, ktorí sa pre koronavírus ocitli v nariadenej karanténe. Hlasovať mohli v stredu z auta na niektorom z 44 drive-in stanovíšť. Celkovo takýmto spôsobom v druhom kole zahlasovalo 513 ľudí.



Hlasovať môže zhruba 2,8 milióna oprávnených voličov. Volebná účasť v prvom kole, ktoré sa konalo 2.- 3. októbra, dosiahla 37 percent. V druhom kole zvykne byť účasť tradične nižšia.



Výsledky hlasovania bude priebežne - po sobotňajšom zatvorení volebných miestností - zverejňovať na webe Český štatistický úrad.