V Česku sa začína sezóna respiračných ochorení, vyzývajú na očkovanie

Praha 3. októbra (TASR) - Česko je na začiatku sezóny respiračných ochorení, pacientov s týmito chorobami v posledných dňoch pribúda. V utorok to uviedla šéfka Českého zdravotného ústavu (ČZÚ) Barbora Macková. Minister zdravotníctva Vlastimil Válek ľudí vyzval, aby sa dali zaočkovať proti chrípke aj proti covidu-19, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"ČR je na začiatku sezóny respiračných ochorení, dochádza k postupnému nárastu ochorení, v tomto prípade akútnych respiračných, ako je chrípka a ďalšie. Pohybujeme sa na čísle okolo 700 ochorení na 100.000 obyvateľov, a to v celej republike," uviedla Macková. Od začiatku septembra ČZÚ podľa nej pozoruje aj pozvoľný nárast prípadov ochorenia covidom-19.



V nemocniciach a na jednotkách intenzívnej starostlivosti je v tomto prípade podľa jej slov situácia zatiaľ stabilná a kapacity sú dostatočné. S ťažkým priebehom covidu sú hospitalizovaní predovšetkým seniori a ľudia s viacerými ochoreniami.



Práve na tieto skupiny apeloval minister zdravotníctva, aby sa dali zaočkovať. Chrípka aj covid sú podľa neho choroby, ktoré sa stále šíria a zabíjajú, ale proti ich vážnemu priebehu sa dá chrániť očkovaním. "Sme v ideálnej dobe, keď by sa malo začať očkovať," povedal Válek s tým, že obe očkovania sa dajú aplikovať aj v jeden deň, jedno do ľavého a jedno do pravého ramena. "Ja sa tiež nechám očkovať. Je to rozumné, je to zadarmo, je to jednoduché a nebolí to," dodal minister.



Počet tých, ktorí očkovanie proti chrípke a covidu-19 už podstúpili, sa podľa neho od začiatku septembra zvyšuje. "Zaočkovať by sa vždy mali tí, ktorí majú najväčšie riziko, že ak chorobu dostanú, bude mať vážny priebeh, eventuálne fatálne následky. To sú predovšetkým seniori a pacienti, ktorí majú komorbidity, teda tí, ktorí majú rôzne ďalšie vážne ochorenia," spresnil minister.



V Česku sú k dispozícii obe očkovacie látky. Podľa Válka ide o najmodernejšie vakcíny, pričom očkovanie proti covidu-19 je zadarmo a očkovanie proti chrípke je možné preplatiť si z fondu prevencie v konkrétnej zdravotnej poisťovni.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)