V Česku sa začínajú voľby do regionálnych samospráv a tretiny Senátu

Praha 20. septembra (TASR) - Napriek povodňovej katastrofe na východe Českej republiky sa v piatok začínajú dvojdňové voľby do tretiny Senátu a 13 krajských zastupiteľstiev. Výsledok hlasovania sa považuje za barometer verejnej nálady pred parlamentnými voľbami na budúci rok, ktoré rozhodnú o novej vláde. TASR informuje podľa agentúry DPA a českých médií.



Na niektorých miestach postihnutých povodňami sú prerušené dodávky elektriny a nefungujú mobilné siete, tiež sú neprejazdné cesty a poškodené mosty. Požiadavky na odloženie volieb však vláda premiéra Petra Fialu odmietla s odvolaním sa na možné právne problémy.



Volebné miestnosti sa otvoria o 14.00 h a budú otvorené budú do 22.00 h, v sobotu od 8.00 h do 14.00 h. Volebné právo si môže uplatniť každý, kto v druhý deň volieb dovŕši 18 rokov. Rozhodujúca je adresa trvalého bydliska.



Krajské zastupiteľstvá rozhodujú napríklad o výstavbe a obnove ciest, spravujú stredné školy, nemocnice a opatrovateľské domy seniorov. Na regionálnej úrovni tiež distribuujú dotácie EÚ. Voliči na hlasovacom lístku preferovanej politickej strany môžu podporiť najviac štyroch kandidátov zakrúžkovaním poradového čísla pred ich menom.



Českí voliči volia aj tretinu Senátu na obdobie šesť rokov. Ak žiaden kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu vo svojom okrsku, druhé kolo sa uskutoční nasledujúci víkend a voliči si vyberú spomedzi dvoch najúspešnejších kandidátov. Senát ako druhá komora parlamentu má kontrolnú legislatívnu právomoc a pomáha chrániť ústavnosť pri zmenách zákonov.