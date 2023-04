V Česku schválili návrh zákona, ktorý prísnejšie trestá prevádzačov

Praha 19. apríla (TASR) - V poslaneckej snemovni Parlamentu ČR schválili v stredu návrh azylového zákona, ktorý okrem iného zavádza prísnejšie tresty pre prevádzačov nelegálnych migrantov. Za prevádzanie väčšieho počtu osôb im bude hroziť až osemročné väzenie, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Prísnejšie postihy pre prevádzačov zarábajúcich na ľudskom nešťastí. Túto novelu sme práve schválili v Snemovni. Rovnako tak zavádzame jednoduchšie podmienky pre expertov z tretích krajín (napríklad pre pracovníkov v IT z Ukrajiny), ktorí hľadajú uplatnenie na našom trhu práce," napísal na sociálnej sieti Twitter minister vnútra Vít Rakušan.



Vyšším počtom prevádzaných osôb sa rozumie aspoň sedem ľudí. Rakušan si od novej právnej úpravy sľubuje odradenie prevádzačov od tejto nelegálnej činnosti. Zároveň považuje za potrebné zjednotiť prístup krajín EÚ k tomuto problému, aby si skupiny prevádzačov nevyberali niektorý zo štátov len preto, lebo tam platia nižšie tresty.



Novela azylového zákona zavádza tiež povinnosť pre utečencov z Ukrajiny evidovať svoje autá v českom registri vozidiel. Vláda tak chce dosiahnuť lepšiu vymáhateľnosť pokút. Evidenciu by mali obecné úrady spustiť od októbra.



Má sa takisto zefektívniť možnosť zamestnávania vysoko kvalifikovaných pracovníkov zo zahraničia. Rakušan ako príklad uviedol špecialistov z oblasti IT či lekárov - tých podľa jeho slov Česko potrebuje.



Poslanci zároveň schválili, aby boli deti cudzincov do 18 rokov zaradené do systému verejného zdravotného poistenia v ČR.



Návrh novely zákona schválený v Poslaneckej snemovni teraz smeruje do Senátu.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)