V Česku schválili spornú mediálnu novelu, ktorá zvyšuje koncesie

Praha 5. marca (TASR) - Poslaneckou snemovňou v stredu prešla takzvaná veľká mediálna novela, o ktorej sa poslanci sporili od júla minulého roka. Zmeny, ktoré okrem iného zvyšujú koncesionárske poplatky za verejnoprávne médiá, sa koalícii nakoniec podarilo presadiť 99 hlasmi, 89 poslancov bolo proti. Hlasovacia procedúra v snemovni trvala takmer hodinu, poslanci totiž k novele predložili desiatky pozmeňovacích návrhov, informuje spravodajkyňa TASR.



Televízny poplatok by sa podľa novely mal zvýšiť o 15 korún na 150 korún (5,99 eur) a rozhlasový o 10 korún na 55 korún (2,2 eur), a to najskôr od mája tohto roka. Platiť by ho mali nielen majitelia rozhlasových a televíznych prijímačov, ale aj domácnosti, v ktorých niekto vlastní zariadenie schopné prijímať online vysielanie, teda tablet či smartfón. Zavádza tiež valorizáciu poplatkov, ak inflácia od poslednej zmeny prevýši šesť percent.



Zatiaľ čo koaliční poslanci argumentujú, že zvýšenie poplatkov je nutné, lebo sa v prípade televízie nemenili od roku 2008 a v prípade rozhlasu od roku 2005, opozícia návrh tvrdo kritizuje. Podľa nej ide o snahu vlády verejnoprávne médiá korumpovať a viac si ich k sebe pripútať. Preferovali by zlúčenie Českej televízie a Českého rozhlasu do jednej inštitúcie, ktorá by bola financovaná zo štátneho rozpočtu. Minister kultúry Martin Baxa však namietol, že práve vďaka koncesiám zostanú tieto médiá nezávislé.



Opozícia rokovanie o novele dlhodobo obštruovala. V novom kole o nej poslanci začali rokovať približne v polovici júla. V poslednom - treťom - čítaní ho opozícia blokovala päť dní.



"Ste hrobári Českej televízie a Českého rozhlasu. Práve ste dosiahli presný opak toho, čo ste zamýšľali. Vstavaná valorizácia, kasírovanie domácností bez televízie a rádia, kasírovanie firiem a vysoké pokuty pre každého, kto sa nepodvolí. Túto paseku po vás bude musieť akákoľvek nová vláda upratať," vyhlásila po hlasovaní šéfka poslaneckého klubu opozičného hnutia ANO Alena Schillerová. Dodala, že ak bude v ďalšej vláde hnutie ANO, tento zákon zmenia ako prvý.



Návrh bude ešte posudzovať Senát, potom zamieri na podpis prezidentovi. "Som si istý, že zákon v Senáte prejde a budeme mať aj naďalej efektívne financované a silné verejnoprávne médiá," napísal Baxa po hlasovaní na sociálnej sieti X.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)