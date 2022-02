V Česku silný vietor prevrátil autobus, dopravu komplikuje i sneh

Praha 6. februára (TASR) - Jedna osoba utrpela v nedeľu ľahké zranenia v okrese Beroun v Stredočeskom kraji, kde poryvy silného vetra prevrátili na bok autobus s približne piatimi cestujúcimi, ktorý následne skončil mimo vozovky. Starostlivosť o muža vo veku 87 prevzali záchranári. TASR túto informáciu prevzala od portál iDNES.cz.



"Haváriu autobusu v (meste) Hořovice v (okrese) Beroun nám krátko pred 12.30 h oznámila záchranná služba. Vodič havaroval na ceste tretej triedy, keď sa s autobusom prevrátil na bok zrejme v dôsledku poryvu silného vetra. Autobus neudržal na ceste," priblížila hovorkyňa krajskej polície Vlasta Suchánková.



Policajti vykonali u vodiča dychovú skúšku, ktorá bola negatívna. Príčinu a okolnosti havárie polícia naďalej vyšetruje.



Český hydrometeorologický ústav vydal pre väčšinu územia ČR až do pondelka výstrahu pred silným vetrom. Vietor a sneh komplikujú dopravu na mnohých miestach Českej republiky.



Uzatvorená je napríklad cesta z mesta Boží dar do lyžiarskeho centra Klínovec a tiež v opačnom smere z Ústeckého kraja. Podľa slov hovorkyne polície v Karlovarskom kraji Kateřiny Peškovej sa tam totiž tvoria snehové záveje a jazyky a hrozí i tzv. biela tma. Vodičov vyzvala, aby sa tomuto miestu vyhli.



Hasiči v stredných Čechách od 08.00 h do 13.00 h odstraňovali 11 spadnutých stromov. Pre nahnutý strom museli tiež na pol hodinu zastaviť premávku vlakov na trati medzi obcou Podlešín a mestom Slaný v okrese Kladno, uviedli hasiči a Správa železníc.