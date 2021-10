V Česku sa skončili voľby do Poslaneckej snemovne

Praha 9. októbra (TASR) - V Česku sa v sobotu popoludní o 14.00 h. skončili voľby do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR. Zatiaľ sa zdá, že záujem o voľby bude vyšší ako v minulých rokoch. Už v piatok totiž odvolilo na niektorých miestach 50 percent oprávnených voličov, píše spravodajský server Seznam Zprávy.



Napríklad v Brne odvolilo v sobotu pred poludním 55 percent ľudí. V južných Čechách sa volebná účasť pohybuje na úrovni 40 až 70 percent. Podľa portálu Novinky.cz krátko pred uzatvorením volebných miestností atakovala volebná účasť v meste Hradec Králové úroveň 66 percent.



Polícia sa tiež v sobotu zaoberala mimoriadnymi udalosťami súvisiacimi s voľbami, ktorých ale bolo minimum. V Brne policajti dostali anonymné hlásenie o nastraženej bombe. Vo volebnej miestnosti ale nič nenašli. Okrem toho polícia zaznamenala prípady nedodržiavania protipandemických opatrení vo volebných miestnostiach. Bolo ich však menej ako v piatok.



Z predsedov strán odvolil ako jeden z posledných v sobotu ráno predseda hnutia Prísaha Robert Šlachta. Uviedol, že verí, že jeho hnutie prekoná päťpercentnú hranicu nevyhnutnú na vstup do Snemovne, českého parlamentu. Väčšina ostatných lídrov odvolila už v piatok.



Tento rok sa hlasy budú po prvý raz prepočítavať na mandáty podľa nových pravidiel. Namiesto d'Hondtovej metódy sa použije Imperialiho kvóta. Každá strana dostane v danom kraji toľko mandátov, koľkokrát sa kvóta vojde do počtu platných hlasov pre túto stranu. Zmierni sa tým výhoda pre víťaza volieb, vysvetľujú Novinky.cz, on-line magazín denníka Právo.



Priebežné výsledky bude zverejňovať Český štatistický úrad (ČSÚ) podľa toho, ako ich budú doručovať jednotlivé volebné komisie. Relevantné výsledky budú známe až v sobotu neskoro popoludní alebo večer.