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V Česku spadla 30-metrová veterná elektráreň
Mesto bude podľa starostu žiadať prevádzkovateľa veterných elektrární na jeho území, aby okamžite preveril bezpečnosť zvyšných troch.
Autor TASR,aktualizované
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Praha 20. augusta (TASR) - Pri meste Potštát v Olomouckom kraji vo štvrtok spadla 30-metrová veterná elektráreň. Na Facebooku o tom informoval starosta mesta René Passinger. Česká spoločnosť pre veternú energiu (ČSVE) uviedla, že išlo o 30 rokov starú elektráreň od výrobcu Bonus a podotkla, že ďalšie takéto v ČR nie sú. Príčinu nehody vyšetrujú. Podľa tamojších médií ide o prvú podobnú haváriu v Česku, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Dnes došlo v katastri Potštátu k pádu jednej zo štyroch veterných elektrární. V tejto chvíli nie je známa príčina pádu a nechcem preto predbiehať výsledky odborného vyšetrovania ani špekulovať o tom, čo k udalosti viedlo,“ uviedol Passinger a ľudí upozornil na to, aby sa k miestu nehody nepribližovali, lebo sa podľa neho nedá vylúčiť ďalšie riziko. Keďže bol na spadnutej elektrárni umiestnený internetový vysielač, v okolí môže dôjsť k výpadku internetu.
ČSVE na svojom webe uviedla, že pri nehode nikto neutrpel zranenia a nespôsobila ani ďalšie škody. „Išlo o približne 30 rokov starú elektráreň výrobcu Bonus s výškou tubusu 30 metrov. Veterné elektrárne tohto výrobcu nikde inde v Česku nestoja. Výrobca, spoločnosť Bonus, ukončila výrobu elektrární v roku 2005,“ dodala ČSVE s tým, že ďalšie informácie zverejní, keď budú známe výsledky technického preverovania.
Prípadom sa zaoberá aj polícia. Spadnutá elektráreň bola podľa nej od začiatku júla mimo prevádzky, lebo jedno z ťahadiel v lopatkách bolo poškodené. „Tie zostali otvorené a nedali sa pre poruchu sklopiť. Silné nárazy vetra potom mohli viesť k pádu elektrárne,“ myslia si vyšetrovatelia.
Mesto bude podľa starostu žiadať prevádzkovateľa veterných elektrární na jeho území, aby okamžite preveril bezpečnosť zvyšných troch. „Po takto závažnej udalosti považujem dôkladnú odbornú kontrolu za absolútnu samozrejmosť. Bezpečnosť občanov je na prvom mieste,“ podotkol. O výsledkoch kontroly a príčine pádu chce ľudí následne informovať.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
„Dnes došlo v katastri Potštátu k pádu jednej zo štyroch veterných elektrární. V tejto chvíli nie je známa príčina pádu a nechcem preto predbiehať výsledky odborného vyšetrovania ani špekulovať o tom, čo k udalosti viedlo,“ uviedol Passinger a ľudí upozornil na to, aby sa k miestu nehody nepribližovali, lebo sa podľa neho nedá vylúčiť ďalšie riziko. Keďže bol na spadnutej elektrárni umiestnený internetový vysielač, v okolí môže dôjsť k výpadku internetu.
ČSVE na svojom webe uviedla, že pri nehode nikto neutrpel zranenia a nespôsobila ani ďalšie škody. „Išlo o približne 30 rokov starú elektráreň výrobcu Bonus s výškou tubusu 30 metrov. Veterné elektrárne tohto výrobcu nikde inde v Česku nestoja. Výrobca, spoločnosť Bonus, ukončila výrobu elektrární v roku 2005,“ dodala ČSVE s tým, že ďalšie informácie zverejní, keď budú známe výsledky technického preverovania.
Prípadom sa zaoberá aj polícia. Spadnutá elektráreň bola podľa nej od začiatku júla mimo prevádzky, lebo jedno z ťahadiel v lopatkách bolo poškodené. „Tie zostali otvorené a nedali sa pre poruchu sklopiť. Silné nárazy vetra potom mohli viesť k pádu elektrárne,“ myslia si vyšetrovatelia.
Mesto bude podľa starostu žiadať prevádzkovateľa veterných elektrární na jeho území, aby okamžite preveril bezpečnosť zvyšných troch. „Po takto závažnej udalosti považujem dôkladnú odbornú kontrolu za absolútnu samozrejmosť. Bezpečnosť občanov je na prvom mieste,“ podotkol. O výsledkoch kontroly a príčine pádu chce ľudí následne informovať.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)