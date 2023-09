V Česku tento rok namerali 14,5 tropického dňa, ich počet stúpa

Praha 14. septembra (TASR) - Českí meteorológovia zaznamenali v tomto roku v priemere 14,5 tropického dňa. Ide o ôsmy najvyšší počet horúcich dní v roku za posledných 32 rokov. Najvyššia nameraná teplota v Česku tento rok prekročila 38,6 stupňa Celzia. Vo štvrtok to uviedol Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"K dnešnému dňu sme zaznamenali v priemere 14,5 tropického (horúceho) dňa, teda dní, keď maximálna teplota vzduchu na stanici dosiahla hodnotu 30,0 stupňa Celzia alebo vyššiu," uviedol ČHMÚ. Prvý tropický deň v tomto roku zaregistrovali 18. júna na staniciach v Plzni.



Najvyššiu maximálnu dennú teplotu namerali 15. júla, a to na staniciach v Plzni a meste Husinec v Juhočeskom kraji. Dosiahla hodnotu 38,6 stupňa Celzia. "Vzhľadom na predpoveď na začiatok budúceho týždňa sa nedá s istotou povedať, že to bol posledný tropický deň tohto roka," upozornil ČHMÚ.



Najviac tropických dní dosiahlo Česko v roku 2015, konkrétne 26. Najmenej ich bolo v roku 1996, vtedy teplotu 30 stupňov a vyššiu namerali len počas troch dní. Najneskorší tropický deň v histórii českých meraní zaznamenali 4. októbra 1929, teplota vtedy dosiahla 30,3 stupňa.



Podľa meteorológov počet horúcich dní postupne stúpa. Za obdobie rokov 1961 – 1990 bol ich priemerný počet na území ČR päť. Za obdobie rokov 1991 – 2020 to bolo 10,6 dňa.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)