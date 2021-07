V Česku už dominuje variant Delta, objavili ho v 80 percentách vzoriek

Praha 19. júla (TASR) - Delta variant koronavírusu SARS-CoV-2 je v ČR zodpovedný za 70 až 80 percent všetkých pozitívnych testov. Vyplýva to z údajov zozbieraných za ostatné dva týždne, uviedol v pondelok český Štátny zdravotný ústav (SZÚ).



Ako uvádza spravodajská stanica ČT24, experti už skôr predpokladali, že tento variant, objavený najprv v Indii, bude v ČR čoskoro prevládať, tieto údaje však definitívne potvrdzujú, že táto situácia už nastala.



Laboratória z celej republiky za posledné dva týždne vyšetrili celkovo 1405 vzoriek pozitívnych na prítomnosť SARS-CoV-2. Vedci za základe výsledkov tzv. diskriminačných PCR testov zistili, aký variant je zodpovedný za nákazu.



Hlásenie laboratórií do Informačného systému infekčných ochorení (ISIN), ktorý spravuje Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky (ÚZIS) sa podľa správy SZÚ významne zlepšilo a údaje tak začínajú poskytovať potrebný prehľad o celej ČR.



Pondelková správa SZÚ ďalej uvádza, že variant alfa, objavený v Británii, ktorý bola dominantný v minulosti, je teraz zodpovedný za približne desať percent prípadov nákazy. Variant beta, objavený v Juhoafrickej republike sa vyskytuje v menej ako jednom percente pozitívnych testov. Rovnako ojedinelo našli českí vedci vo vzorkách aj variant gama, objavený v Brazílii.



Medzi európskymi krajinami, ktoré čelia rozmachu variantu delta, sú Británia a Portugalsko. Vysoká miera zaočkovanosti v oboch štátoch však mierni následky tohto nákazlivejšieho variantu.



V Británii, kde sú plne zaočkované dve tretiny dospelých obyvateľov, momentálne umiera v súvislosti s covidom jeden zo 750 nakazených, pričom v zime zomrel jeden z 50 infikovaných, pripomína ČT24.



Vážnu hrozbu predstavuje nákazlivejší delta variant najmä pre rozvojové krajiny, ktoré majú nízku mieru zaočkovanosti, komentuje ČT24.



Po prvý raz bol v ČR detegovaný aj variant delta plus, a to v Juhomoravskom kraji.



"Čo sa týka v ČR novo zachyteného variantu, ktorý nesie označenie delta plus, v Európe sa tento variant vyskytol po prvý raz v apríli v Anglicku a doteraz bolo v Európe sekvenovaných 196 SARS-CoV-2 pozitívnych vzoriek s týmto genómom. Nakazenou je tridsaťročná žena z Juhomoravského kraja. Prípad vyšetrovala príslušná krajská hygienická stanica a ďalšie výskyty ochorenia (spôsobného variantom delta plus) neboli zaznamenané," priblížila riaditeľka Štátneho zdravotného ústavu Barbora Macková.