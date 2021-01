V Česku už v utorok znovu otvoria papiernictvá a detské obchody

Praha 18. januára (TASR) - Česká vláda schválila v pondelok žiadosť o predĺženie núdzového stavu o 30 dní, do 21. februára. Pre portál iDNES.cz to povedal premiér Andrej Babiš. Poslanci o žiadosti rozhodnú tento týždeň. Dôvodom je, že keby sa nechal epidémii voľný priebeh, do troch týždňov by sa prekročila kapacita českého zdravotníckeho systému.



Vláda tiež rozhodla, že už od utorka sa v Česku znovu môžu otvoriť papiernictvá a predajne detského oblečenia a obuvi. Spodnú bielizeň ani obuv pre dospelých však kamenné obchody naďalej nesmú ponúkať, spresnil portál Novinky.cz.



Kabinet sa rozhodol v rámci maloobchodného predaja urobiť výnimku zo základného sortimentu. Tento tovar môžu predávať v malých obchodoch aj vo veľkých reťazcoch.



Po otvorení papiernictiev bol veľký dopyt, pretože najmenšie deti chodia do škôl a ostatné sa učia doma, ale nemajú si kde kúpiť pomôcky.



Rodičia museli dosiaľ kupovať oblečenie a obuv cez internet, kde však nie je možné tovar vyskúšať. Pri detskej obuvi je to nevyhnutné.



Minister zdravotníctva Jan Blatný takisto v pondelok po rokovaní vlády oznámil, že v Česku je britská mutácia koronavírusu a môže ju mať až desať percent nakazených. Informáciu následne potvrdil tiež Štátny zdravotný ústav. Podľa Blatného nie je britský variant nebezpečnejší, ale je približne o 40 percent nákazlivejší.



Štátny zdravotný ústav uviedol, že britská mutácia bola potvrdená v prvých vzorkách, ďalšie sa skúmajú. "Zdá sa, že z nich desať percent môže obsahovať britskú mutáciu," doplnil Blatný. Podľa neho je to v súlade so situáciou v okolitých krajinách, kde tento variant tvorí desať až 15 percent.



"To, čo by sa inak stalo počas desiatich dní, pri tomto variante prebehne za šesť dní," vysvetlil rýchlosť šírenia minister.



Keďže sa tento variant šíri rýchlejšie, skôr či neskôr podľa Blatného prevládne nad pôvodným variantom. Zdôraznil však, že aj na novú mutáciu zaberá vakcína.



Ďalším členom českej vlády, u ktorého sa potvrdila nákaza koronavírusom, je minister zahraničných vecí Tomáš Petříček. Okrem únavy necíti závažnejšie príznaky.



Koronavírus už z členov vlády prekonali ministerka pre miestny rozvoj Klára Dostálová či vicepremiér a minister vnútra Jan Hamáček, ako aj minister poľnohospodárstva Miroslav Toman.