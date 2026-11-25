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V Česku v dôsledku sneženia očakávajú komplikácie v doprave
Na možné problémy upozornil aj český minister dopravy Ivan Bednárik.
Autor TASR
Praha 25. novembra (TASR) - Meteorológovia očakávajú, že štvrtkové sneženie môže v Česku výrazne skomplikovať dopravnú situáciu. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) vo výstrahe upozornil na možnú zhoršenú viditeľnosť či zle zjazdné cesty. Najväčšie komplikácie očakáva na juhovýchode a východe Česka. Pre túto oblasť, ktorej väčšina hraničí so Slovenskom, platí výstraha s vysokým stupňom nebezpečenstva. Na možné problémy upozornil aj český minister dopravy Ivan Bednárik, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Snežiť začne podľa meteorológov dopoludnia na juhu a juhovýchode krajiny, odkiaľ sa sneženie postupne rozšíri na väčšinu územia. V oblastiach s výstrahou druhého stupňa, teda na juhu, juhovýchode a severovýchode, by malo napadnúť osem až 20 centimetrov, v oblastiach s nižším stupňom výstrahy asi tri až desať centimetrov snehu. Intenzívne sneženie sa očakáva najmä popoludní a večer, napadnúť by mohli približne dva centimetre za hodinu. V noci na piatok by podľa ČHMÚ malo sneženie pozvoľna slabnúť.
Meteorológovia na možné komplikácie upozorňujú dôraznejšie najmä preto, lebo ide o prvé intenzívnejšie sneženie tejto zimy a vodiči bývajú podľa nich prvou situáciou vždy zaskočení. „Vzhľadom na to, že ide o prvé výdatnejšie sneženie tohtoročnej zimy, očakávame značné komplikácie predovšetkým v cestnej doprave. Budú horšie zjazdné a schodné trasy a komunikácie, bude dochádzať k predĺženiu času dojazdu a k meškaniu vo verejnej doprave. Pri intenzívnom snežení aj zhoršená viditeľnosť,“ upozornil ČHMÚ.
Ľuďom odporučil, aby, ak je to možné, obmedzili alebo si inak naplánovali cestovanie a autom išli len v nevyhnutných prípadoch. Zároveň apeloval na to, aby vodiči mali povinnú zimnú výbavu a sledovali dopravné spravodajstvo.
V podobnom duchu ľudí upozornil aj šéf českého rezortu dopravy Bednárik. „Pred odjazdom si skontrolujte aktuálnu predpoveď a dopravnú situáciu na trase. Nechajte si na cestu viac času a na zasneženej ceste spomaľte a držte si väčší odstup,“ napísal v stredu na sociálnej sieti X s tým, že Riaditeľstvo ciest a diaľnic (ŘSD) bude cesty posýpať aj preventívne.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
Snežiť začne podľa meteorológov dopoludnia na juhu a juhovýchode krajiny, odkiaľ sa sneženie postupne rozšíri na väčšinu územia. V oblastiach s výstrahou druhého stupňa, teda na juhu, juhovýchode a severovýchode, by malo napadnúť osem až 20 centimetrov, v oblastiach s nižším stupňom výstrahy asi tri až desať centimetrov snehu. Intenzívne sneženie sa očakáva najmä popoludní a večer, napadnúť by mohli približne dva centimetre za hodinu. V noci na piatok by podľa ČHMÚ malo sneženie pozvoľna slabnúť.
Meteorológovia na možné komplikácie upozorňujú dôraznejšie najmä preto, lebo ide o prvé intenzívnejšie sneženie tejto zimy a vodiči bývajú podľa nich prvou situáciou vždy zaskočení. „Vzhľadom na to, že ide o prvé výdatnejšie sneženie tohtoročnej zimy, očakávame značné komplikácie predovšetkým v cestnej doprave. Budú horšie zjazdné a schodné trasy a komunikácie, bude dochádzať k predĺženiu času dojazdu a k meškaniu vo verejnej doprave. Pri intenzívnom snežení aj zhoršená viditeľnosť,“ upozornil ČHMÚ.
Ľuďom odporučil, aby, ak je to možné, obmedzili alebo si inak naplánovali cestovanie a autom išli len v nevyhnutných prípadoch. Zároveň apeloval na to, aby vodiči mali povinnú zimnú výbavu a sledovali dopravné spravodajstvo.
V podobnom duchu ľudí upozornil aj šéf českého rezortu dopravy Bednárik. „Pred odjazdom si skontrolujte aktuálnu predpoveď a dopravnú situáciu na trase. Nechajte si na cestu viac času a na zasneženej ceste spomaľte a držte si väčší odstup,“ napísal v stredu na sociálnej sieti X s tým, že Riaditeľstvo ciest a diaľnic (ŘSD) bude cesty posýpať aj preventívne.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)