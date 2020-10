V Česku vedie vo voľbách ANO, Piráti si polepšili a komunisti prepadli

Praha 3. októbra (TASR) - Po zrátaní hlasov z väčšiny okrskov vedie české vládne hnutie ANO v 10 zo 13 krajov. Najviac si polepšili opoziční Piráti, najväčšie straty utrpeli sociálni demokrati a komunisti. Vyplýva to z predbežných výsledkov tohtotýždňových volieb do krajských zastupiteľstiev, o ktorých informoval server iDNES.cz.



Hnutie ANO premiéra Andreja Babiša po zrátaní štyroch pätín okrskov viedlo v 10 samosprávnych krajoch, iné zoskupenia získali viac hlasov len v troch. V Stredočeskom kraji vedie hnutie STAN, v Libereckom zoskupenie Starostovia pre Liberecký kraj (SLK) a v Královohradeckom koalícia ODS, STAN a Východočesi.



Premiér Babiš označil volebný výsledok svojho hnutia za skvelý a poďakoval všetkým občanom, ktorí prišli hlasovať napriek epidémii koronavírusu. Analytici však upozorňujú, že Babišovo hnutie to pri skladaní krajských koalícii nebude mať ľahké.



Krajských zastupiteľov si českí voliči volili v piatok a v sobotu v takmer celej krajine (13 krajoch) s výnimkou Prahy.



Podľa predbežných výsledkov získalo hnutie ANO približne rovnaký výsledok ako v predchádzajúcich krajských voľbách v roku 2016 (cca 21 percent).



Výrazne si polepšili Piráti: z 1,7 percenta na súčasných zhruba 12 percent. Veľké strany naproti tomu zaznamenali sociálni demokrati a komunisti: ČSSD "spadla" z približne 15 na 5 percent a KSČM z 11 taktiež na približne 5, vyplýva z informácií servera Novinky.cz.



Mierne si pohoršila aj najsilnejšia pravicová opozičná strana ODS, zo zhruba 9,5 na 7 percent.



Okrem toho sa v piatok a sobotu konali aj senátne voľby v 27 obvodoch, z toho v troch pražských. Z predbežných výsledkov vyplýva, že druhé kolo volieb do Senátu bude predovšetkým súbojom kandidátov vládnych strán s kandidátmi opozície.



Po zrátaní polovice senátnych okrskov, v ktorých sa volilo, bodovali hlavne kandidáti STAN, ANO a ODS.