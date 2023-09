V Česku vlani stúpol počet samovrážd, nárast je najmä u mladých ľudí

Praha 6. septembra (TASR) — V Českej republike sa vlani zvýšil počet samovrážd, v minulých rokoch pritom klesal. Nárast nastal najmä u mladých ľudí do 34 rokov. Vo všetkých vekových kategóriách prevažujú muži. Tieto údaje v stredu zverejnil český Národný ústav duševného zdravia (NÚDZ), informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Za minulý rok registrujeme v celkovom počte samovrážd nárast o 6,5 percenta oproti klesajúcemu trendu zo skorších rokov," uviedla Roksana Táborská z NÚDZ. V rokoch 2019 - 2021 išlo podľa NÚDZ približne o 1200 prípadov za rok. K zvýšeniu počtu samovrážd v roku 2022 došlo podľa ústavu najmä vo vekových kategóriách 15 - 19, 20 - 24 a 30 - 34 rokov. Najväčší počet ľudí, ktorí si vzali život, malo od 45 do 49 rokov — bolo ich 148.



Príčiny zmien vidí Alexandr Kasal z NÚDZ v "kombinácii faktorov na úrovni spoločenského vývoja, ako sú nezamestnanosť, inflácia, dostupnosť služieb starostlivosti o duševné zdravie, celospoločenská klíma, a osobného well-beingu (duševnej pohody) a kvality osobných vzťahov". Zdôraznil, že za samovraždou obvykle nestojí jeden dôvod, ale skôr ich kombinácia.



Výrazne viac páchali samovraždy muži, a to vo všetkých vekových kategóriách. Podľa údajov Českého štatistického úradu zomrelo vlani v Česku v dôsledku samovražedného konania 1031 mužov a 271 žien.



Počet samovrážd je podľa NÚDZ možné významne znížiť ponukou relevantných informácií a efektívnou pomocou. Preto sa aj ústav podľa svojich slov snaží zvýšiť povedomie o téme a znížiť negatívne postoje voči nej či ľuďom s duševnými chorobami.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)