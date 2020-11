V Česku výraznejšie klesol počet hospitalizovaných

Praha 1. novembra (TASR) - V Česku prvýkrát od októbrového prudkého nárastu výraznejšie klesol počet pacientov hospitalizovaných s ochorením COVID-19. V sobotu z tamojších nemocníc prepustili 300 takýchto pacientov, aktuálne je tak v ČR hospitalizovaných 7370 osôb.



S odvolaním sa na údaje českého ministerstva zdravotníctva to uvádza spravodajská televízia ČT24.



Za nedeľu zároveň do 18.00 h večer pribudlo 3905 potvrdených prípadov nákazy a 59 súvisiacich úmrtí. Od začiatku pandémie tak v ČR zaznamenali už 339.007 potvrdených prípadov nákazy a 3348 súvisiacich úmrtí. Z ochorenia COVID-19 sa tam dosiaľ vyliečilo 143.764 pacientov. V súčasnosti je v ČR 191.895 aktívnych prípadov nákazy.



Český minister zdravotníctva Jan Blatný v nedeľu oznámil, že do krajiny dorazili dva milióny antigénnych testov. Dodal, že ďalších osem miliónov objedná vláda ešte dnes. Takéto testy sa v ČR budú používať v sociálnych zariadeniach.



Veľvyslanectvo USA v ČR v nedeľu informovalo, že do Česka už dorazilo prvých sedem z celkovo očakávaných 28 amerických vojenských zdravotníkov, ktorí majú skúsenosti v boji s koronavírusom a so zvládaním epidémie budú pomáhať.