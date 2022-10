V Česku vznikne katarská ambasáda, oznámil emir Kataru

Praha 5. októbra (TASR) - V Českej republike vznikne veľvyslanectvo štátu Katar. Po stretnutí s českým prezidentom Milošom Zemanom to v stredu oznámil katarský emir, šejk Tamím ibn Hamad as-Sání, ktorý je na historicky prvej bilaterálnej návšteve Českej republiky, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Som rád, že môžem ohlásiť, že katarské veľvyslanectvo bude v českej republike otvorené v krátkom čase, pravdepodobne v nasledujúcich mesiacoch," povedal emir. Podľa rezortu českej diplomacie už Katar má povolenie z českého ministerstva zahraničných vecí a momentálne hľadá vhodnú budovu.



Hlavy štátov podpísali zmluvy o hospodárskej spolupráci a v pláne je tiež schválenie dohody o ochrane investícii. Zeman pripomenul, že už predtým uzavreli dohodu o zabránení dvojitému zdaneniu. Na stretnutí hovorili o možných investíciách, ale aj o situácii na Ukrajine.



V tej súvislosti Zeman hovoril o vážnom riziku jadrového konfliktu. Štáty by podľa neho mali na vyhrážanie ruského prezidenta Vladimira Putina reagovať vyslaním varovania, že ak Rusko zbrane použije, reakcia bude nielen diplomatická, ale aj vojenská so všetkými dôsledkami, aké to môže mať.



Podľa vedúceho Kancelárie prezidenta republiky (KPR) Vratislava Mynářa hlavy štátov diskutovali o možnosti transportu plynu z Kataru do Česka a v akom čase by k tomu mohlo dôjsť. Emir by mal podľa Mynářových slov ešte dnes dať pokyn, aby sa dohoda uzavrela čo najskôr.



Katarského emira v Česku sprevádza početná delegácia. Za českú vládu sa na stretnutí zúčastňujú ministri financií, obchodu a priemyslu a minister dopravy. Popoludní sa emir stretne aj s českým premiérom Petrom Fialom a ministrom zahraničných vecí Janom Lipavským. Hlavnou témou bude energetika. Večer sa stretne so zástupcami českej podnikateľskej sféry.



V súvislosti s konaním summitu európskeho politického spoločenstva je návšteva katarského emira príležitosťou na stretnutia so zástupcami krajín Európskej únie. Cieľom je podľa hovorcu českého prezidenta Jiřího Ovčáčka nájsť spoločné riešenia aktuálnych kríz. Katar hosťom summitu nie je. Zeman však uviedol, že sa na ňom zúčastní.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)