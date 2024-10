V Česku vzniknú všeobecné lýceá

Praha 15. októbra (TASR) - V Česku od budúceho roka vznikne nový stredoškolský odbor nazvaný všeobecné lýceum. Podľa premiéra Petra Fialu ide o potrebný krok k zmene vzdelávacieho systému tak, aby zodpovedal potrebám spoločnosti v 21. storočí a odrážal priority, ktoré dnes mladí majú. Novinku oznámil v utorok spolu s ministrom školstva Mikulášom Bekom, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Od budúceho roka spustíme v ČR vzdelávanie v novom odbore všeobecné lýceum. Je to krok, ktorý posilňuje všeobecnú vetvu stredného školstva a súčasne posilňuje prvok, ktorý v systéme chýba. Zatiaľ máme lýceá, ktoré sú špecializované na prírodné vedy či technické odbory, ale my vytvárame lýceum, ktoré bude všeobecné a bude alternatívou ku gymnáziám," vysvetlil premiér. Tento rok sa na lýceá podľa jeho slov prihlásilo takmer 24.000 žiakov.



Podľa námestníka ministra školstva Jiřího Nantla bude výhodou odboru najmä flexibilita, pretože bude umožňovať rôzne kombinácie kompetencií. Všeobecný základ odboru tvoria štyri rovnocenné súčasti: osobnostný rozvoj, komunikačné a jazykové vzdelávanie, moduly aplikovaného vzdelávania STEM (koncept zameraný na štyri odbory - prírodné vedy, technológie, techniku a matematiku) a aplikovane poňaté humanitné a spoločenskovedné odbory.



Vyzdvihol najmä osobnostný rozvoj, ktorý je podľa jeho slov novinkou v českom vzdelávacom systéme a je to v súlade s tým, že odbor je primárne určený pre deti, ktoré ešte nevedia, čo by chceli robiť.



Dlhodobým cieľom rezortu školstva je zredukovať počet stredoškolských odborov zo súčasných viac než 250 na približne sto. Podľa predsedu vlády je vznik nového odboru v súlade s týmto zámerom.



Minister školstva podotkol, že na druhej strane je potrebné sústrediť sa aj na legitímne očakávania zamestnávateľov, ktorí chcú, aby na trh práce prichádzali ľudia s potrebnými profesijnými kvalifikáciami. Rezort sa preto podľa neho snaží o "renesanciu" vyšších odborných škôl.



Bek by chcel, aby na nich vznikali aj kratšie než trojročné programy často technického zamerania, ktoré by odpovedali na dopyt zamestnávateľov. Tie v Česku podľa neho úplne chýbajú, pričom v západných krajinách je to po bakalárskom štúdiu najbežnejší typ dosiahnutého vzdelania, dodal šéf rezortu školstva.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)