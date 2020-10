V Česku za štvrtok zatiaľ pribudlo 5560 nových prípadov koronavírusu

Praha 15. októbra (TASR) - V Českej republike vo štvrtok do 18.00 h potvrdili 5560 prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, vyplýva z údajov zverejnených na webe českého ministerstva zdravotníctva.



ČR za stredu zaznamenala 9544 nových prípadov nákazy, čo bolo dosiaľ najvyšším denným prírastkom nakazených od začiatku pandémie.



Aktívnych prípadov je podľa ministerstva zdravotníctva 82.126. Od začiatku pandémie sa koronavírusom v Česku nakazilo 144.849 ľudí a 1218 v spojitosti s nákazou zomrelo. Aktuálne je hospitalizovaných 2920 ľudí. Z ochorenia COVID-19 sa dosiaľ vyliečilo 61.505 osôb.



Z dôvodu nepriaznivého vývoja epidémie platia v celom Česku od stredy sprísnené epidemiologické opatrenia. Všetky školy od základných po vysoké prešli na dištančnú výučbu, výnimku majú triedy pre deti so špeciálnymi potrebami. Uzavreté sú reštaurácie, bary a kluby. Zhromažďovať sa ľudia môžu maximálne po šiestich. Väčšina opatrení platí do 3. novembra, teda do konca núdzového stavu. Školy majú byť zatiaľ zatvorené do 1. novembra.