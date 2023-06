V Česku zadržali a obvinili 14 osôb za prevozy nezákonných migrantov

Praha 27. júna (TASR) - Česká polícia v uplynulých dňoch zadržala 14 členov medzinárodnej organizovanej skupiny pre prevoz nezákonných migrantov. TASR o tom informuje na základe utorňajšej tlačovej správy Polície ČR.



Príslušníci Národnej centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) zadržali 13 cudzincov a jedného občana ČR. Tí mali zabezpečovať prevoz nezákonných migrantov z územia Turecka do ČR, prípadne ďalších členských krajín Európskej únie cez územie ČR. Polícia zaistila aj približne 900.000 Kč (viac než 38.000 eur) a dve autá.



Zadržané osoby boli umiestnené do väzby a obvinené z trestných činov účasť v organizovanej zločineckej skupine a organizovanie a umožnenie nedovoleného prekročenia štátnej hranice. V prípade právoplatného rozsudku im hrozí väzenie do 16 rokov. Nad prípadom vykonáva dozor Krajské štátne zastupiteľstvo v Hradci Králové.



Policajti sa prípadom s krycím meno HATIN zaoberali od augusta 2021. Zadržané osoby údajne pomohli nezákonne prekročiť hranice ČR najmenej 1000 migrantom a podľa NCOZ sa tak obohatili o najmenej jeden milión eur.