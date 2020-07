V Česku zatiaľ pribudlo 73 nakazených, o 22 ľudí viac ako v pondelok

Praha 7. júla (TASR) - V utorok zatiaľ v Česku pribudlo 73 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je o 22 viac než za celý pondelok. Krátko po 17.45 h to uviedol portál Českej televízie (ČT).



Dosiaľ sa v ČR nakazilo celkovo 12.639 ľudí, vyliečených je 7910 ľudí a obetí na životoch 351. Vyplýva to z informácií českého ministerstva vnútra.



Počet nakazených sa teda drží pod stovkou, a to už od nedele. Avšak predtým niekoľko dní zaznamenávali v Česku počty infikovaných nad 100: vo štvrtok ich bolo 132, v utorok 149, v pondelok 202 a predminulú nedeľu dokonca 305.



Podľa dostupných informácií je najpostihnutejším regiónom okres Karviná v Moravskosliezskom kraji na severovýchode ČR, kde sa nákaza začala šíriť medzi baníkmi v baniach spoločnosti OKD. Starostovia z okresu Karviná pokladajú tamojšiu situáciu týkajúcu sa nákazy za veľmi vážnu. Vinu pripisujú vláde, ministerstvu zdravotníctva aj krajským hygienikom. Epidemiológ Roman Prymula vo vysielaní ČT24 však v utorok povedal, že vďaka trasovaniu, ktoré v regióne prebieha, sa podarilo situáciu zafixovať.



Na nepriaznivú epidemiologickú situáciu v Českej republike predtým zareagovali aj niektoré štáty ako Slovinsko, Lotyšsko a Estónsko a zaradili ju do zoznamu menej bezpečných krajín. Slovinsko nakoniec zmenilo svoje pôvodné rozhodnutie a od utorka 7. júla znova zaraďuje Česko na "zelený zoznam" bezpečných štátov. Na zozname epidemiologicky menej bezpečných oblastí však naďalej zostane Moravskosliezsky kraj. Oznámil to v pondelok na Twitteri český minister zahraničných vecí Tomáš Petříček s odvolaním sa na slovinského rezortného kolegu Anžeho Logara.