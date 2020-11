V Česku zaznamenali 4199 nových prípadov nákazy a 117 úmrtí

Praha 15. novembra (TASR) - V Českej republike zaznamenali za sobotu 4199 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a 117 súvisiacich úmrtí. Vyplýva to z najnovších údajov zverejnených v nedeľu ráno na webe českého ministerstva zdravotníctva.



V porovnání s minulou sobotou je to pokles o viac ako 3500 prípadov, píše portál Novinky.cz.



Česko v súčasnosti eviduje 129.788 aktívnych prípadov nákazy. Doteraz sa z ochorenia vyliečilo 322.383 osôb. Do soboty 18.00 h bolo v nemocniciach hospitalizovaných 7200 pacientov, pričom na jednotkách intenzívnej starostlivosti ich je 1099.



Celkovo sa v ČR od začiatku pandémie nakazilo 458.229 ľudí a 6058 zomrelo v dôsledku ochorenia COVID-19, ktoré vírus spôsobuje. Údaje o úmrtiach však bývajú doplňované spätne aj za niekoľko dní, preto sa často menia.