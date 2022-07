V Česku žije 300.000 vojnových utečencov z Ukrajiny

Praha 25. júla (TASR) - V Českej republike žije aktuálne približne 300.000 Ukrajincov, ktorí prišli do Česka po tom, ako Rusko zaútočilo na Ukrajinu. Podľa českého ministra vnútra Víta Rakušana to predstavuje 3,5 percenta celkovej populácie ČR. TASR informáciu prevzala zo servera iDNES.cz.



"Ukrajinská diaspóra tu už bola veľmi veľká pred vojnou. Bolo tu nejakých 200.000 až 250.000 ľudí, ale dnes tie počty samozrejme veľmi narástli," povedal Rakušan.



Minister zároveň odmietol tvrdenia, podľa ktorého prišli ukrajinskí utečenci do Česka využívať systém. "Sem prichádza 80 percent žien s deťmi. Drvivá väčšina uteká preto, že sa tu schovajú pred vojnou," zdôraznil Rakušan.



Ministerstvo vnútra udelilo ukrajinským utečencom od začiatku vojny takmer 400.000 víz dočasnej ochrany, nie všetci v Česku ale zostali. Podľa Rakušana sú to asi tri štvrtiny, ostatní pokračovali do ďalších krajín alebo sa vrátili späť na Ukrajinu.



"Viac ako 99 percent prichádzajúcich sa podarilo ubytovať v kamenných domoch, v žiadnych utečeneckých táboroch, v žiadnych kempoch, ale kamenných domoch, ubytovniach, kde majú hygienické zázemie, posteľ, teplé jedlo," povedal český minister vnútra.



Jednou z priorít českého predsedníctva v Rade Európskej únie je aj riešenie utečeneckej krízy. Vít Rakušan v tejto súvislosti rokuje s európskymi kolegami o prepojených registračných systémoch. Chce tak zabrániť dvojitej registrácii utečencov vo viacerých krajinách naraz.