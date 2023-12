V Česku žije rekordný počet cudzincov, najviac z Ukrajiny a Slovenska

Praha 13. decembra (TASR) - V ČR žije podľa Českého štatistického úradu (ČSÚ) rekordný počet cudzincov. Koncom roka 2022 ich počet stúpol na 1,1 milióna, čo je viac než desať percent celkovej populácie Česka. Najviac pribudlo Ukrajincov, nasledujú Slováci a Vietnamci. Vyplýva to z publikácie Život cudzincov v ČR, ktorú ČSÚ zverejnil v stredu, informuje spravodajkyňa TASR.



"Medziročný prírastok cudzineckej populácie predstavoval v roku 2022 celkovo 455.000 osôb a výraznou mierou sa na ňom podieľali cudzinci s niektorým z typov prechodného pobytu. Išlo pritom prevažne o vojnových utečencov z Ukrajiny," uviedol predseda ČSÚ Marek Rojíček.



Asi pätinu cudzincov tvorili občania krajín EÚ. Okrem Ukrajincov, ktorých v porovnaní s rokom 2021 pribudlo takmer 440.000, boli najpočetnejšími skupinami Slováci a Vietnamci. Počet Slovákov medziročne vzrástol o viac než 2600 na 117.000. Z údajov ČSÚ tiež vyplýva, že najviac cudzincov žije v Prahe a v Stredočeskom kraji.



ČSÚ pripomenul, že Ukrajinci začali do ČR prichádzať už počiatkom 90. rokov minulého storočia, a to najmä za prácou. Pôvodne nízke počty sa postupne zvýšili až na 636.000 registrovaných osôb na konci roka 2022.



Ukrajinci tvoria významnú skupinu na českom trhu práce. Úrady práce vlani evidovali asi 270.000 z nich, ktorí boli v postavení zamestnancov. Ďalších viac než 30.000 malo živnostenské oprávnenie. Najviac ukrajinských občanov v ČR pracuje na pozíciách pomocných a nekvalifikovaných pracovníkov.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)