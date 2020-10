V Česku znova platí núdzový stav

Praha 5. októbra (TASR) - V Českej republike vstúpil v pondelok do platnosti núdzový stav, ktorý v krajine opätovne vyhlásili z dôvodu pandémie nového koronavírusu. Spolu s ním zaviedli v krajine zatiaľ na dva týždne nové krízové opatrenia, informovali spravodajské servery Novinky.cz a Aktualne.cz.



Na 14 dní – od 5. do 18. októbra – sa zakazujú koncerty a divadelné predstavenia, pri ktorých sa prevažne spieva, ako aj hromadné akcie pre viac než desať osôb vo vnútorných priestoroch a viac ako 20 osôb vo vonkajších priestoroch. Na území hlavného mesta Prahy a krajov, ktoré sú podľa platného semafora zaradené do oranžovej a červenej farby, bude obmedzená prevádzka stredných, vyšších a vysokých škôl.



Ďalšie obmedzenia sa týkajú divadelných, filmových a iných umeleckých predstavení, športových podujatí organizovaných športovými zväzmi a bohoslužieb. Naďalej je obmedzená prevádzka stravovacích zariadení v čase od 22:00 do 06:00.



Minister zdravotníctva Roman Prymula v nedeľu uviedol, že ďalšie opatrenia, konkrétnejšie ich dlhodobý plán, predstaví v piatok 9. októbra. Vtedy chce oznámiť, aké nariadenia začnú platiť od piatka, aké po 14 dňoch a aké budú dlhodobé, uviedol v diskusnej relácii Českej televízie. Podrobnosti však nespresnil.



Za nedeľu pribudlo v Česku 1841 potvrdených prípadov nákazy vírusom SARS-CoV-2, vyplýva z údajov zverejnených v noci na pondelok na webe ministerstva zdravotníctva. V spojitosti s ochorením COVID-19 eviduje Česko 727 úmrtí, v nedeľu ich tak pribudlo 11.



Počet aktívnych prípadov je 37 570 a z ochorenia sa vyliečilo 44 149 ľudí – tieto údaje ministerstvo zdravotníctva v nedeľu výrazne upravilo o niekoľko tisíc po spätnej kontrole toho, kto ešte ochorenie COVID-19 má a kto sa už uzdravil. Od začiatku pandémie v Česku potvrdili 82 446 prípadov nákazy.



V sobotu zaznamenala ČR 2556 novoinfikovaných, čo bol najvyšší denný nárast počas víkendového dňa od začiatku pandémie. Najviac prípadov od začiatku epidémie – 3793 – pribudlo v krajine za piatok 2. októbra.



Údaje Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb z nedele ukazujú, že Česko je v súčasnosti druhou najviac zasiahnutou krajinou v EÚ. Za posledné dva týždne má v priemere 303 nakazených na 100 000 obyvateľov. Pred ním je už len Španielsko (319 prípadov), prvú päticu uzatvárajú Francúzsko (245), Holandsko (231) a Belgicko (205). Slovensko podľa tohto zdroja zaznamenalo za uplynulých 14 dní 106 prípadov nákazy na 100 000 obyvateľov, čo je viac ako Poľsko (52), ale menej než Rakúsko (114) a Maďarsko (129).