V Česku zomrel novorodenec s čiernym kašľom

Praha 4. apríla (TASR) — Vo Fakultnej nemocnici Hradec Králové (FN HK) zomrelo dieťa nakazené čiernym kašľom, jeho zdravotný stav však komplikovali ďalšie infekcie. Zrejme niekoľkotýždňového pacienta preložili na Detskú kliniku FN HK z inej nemocnice v kritickom stave, povedal vo štvrtok hovorca nemocnice Jakub Sochor. TASR o tom informuje na základe správy televízie ČT24.



„Neodkladne mu bola poskytnutá maximálna špecializovaná starostlivosť, bohužiaľ na následky ochorenia zomrel,“ uviedol Sochor bez ďalších podrobností.



Podľa ministerstva zdravotníctva ČR bolo príčinou úmrtia dieťaťa vo FN HK respiračné zlyhanie, sepsa a obojstranný zápal pľúc. Okrem iných infekcií malo aj čierny kašeľ.



O úmrtí ani nie mesiac starého novorodenca z okresu Ústí nad Orlicí na čierny kašeľ informoval ako prvý portál iDNES.cz, ktorý túto informáciu získal z dvoch nezávislých zdrojov. Už predtým v ČR zomreli dvaja dôchodcovia s čiernym kašľom.



Tohtoročná epidémia čierneho kašľa je v ČR najsilnejšia za viac ako 60 rokov. Od januára do štvrtkového poludnia ochorelo vyše 6000 ľudí.



„Už sme prekonali rok 1962, keď na území Česka ochorelo 4772 obyvateľov,“ povedala epidemiologička Štátneho zdravotného ústavu Katarína Fabiánová. Veľkú časť infikovaných tvoria mladí ľudia vo veku 15 až 19 rokov.



Minister zdravotníctva ČR Vlastimil Válek vo štvrtok na tlačovej konferencii uviedol, že do konca apríla dorazí do Česka viac ako 110.000 kusov vakcín. Zároveň apeloval na preočkovanie detí a očkovanie tehotných žien.



Čierny kašeľ je najväčšou hrozbou práve pre novorodencov a dojčatá, najmä mladšie ako štyri mesiace, pretože sa u nich môžu rozvinúť život ohrozujúce komplikácie.



„V posledných dvanástich až štrnástich rokoch vidíme z rôznych objektívnych príčin stúpajúci trend. To, čo nás prekvapilo, je obrovský rozsah epidémie. V podstate sa dá povedať, že na základe parametrov, ktoré sú v tejto chvíli k dispozícii, sa asi dostaneme cez desaťtisíc nakazených,“ povedal v relácii Interview ČT24 epidemiológ Roman Prymula.